Abi-Prüfung in Deutsch: Können Sie diese Fragen beantworten?

Abschluss in Sachsen-Anhalt

Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt haben die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch inzwischen hinter sich.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Am 29. April haben hunderte Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt ihre schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch geschrieben. Für viele der größte Kraftakt ihrer Schullaufbahn – fünf Stunden konzentriertes Arbeiten, allein mit einem Wörterbuch und dem Wissen aus zwölf Jahren Unterricht.

Vier Aufgaben, eine Entscheidung: So läuft die Prüfung ab

Wer in Sachsen-Anhalt das Deutsch-Abitur schreibt, muss sich zwischen vier Aufgaben entscheiden. Das war auch im Jahr 2024 so – und stellt jedes Jahr erneut eine strategische Herausforderung dar.

Denn je nach gewähltem Aufgabentyp entscheidet sich, ob die Prüflinge eine Analyse, eine Interpretation oder einen argumentativen Text verfassen müssen.

Dabei wird unterschieden zwischen dem grundlegenden Anforderungsniveau (gAN) und dem erhöhten Anforderungsniveau (eAN). Drei der vier Aufgabenarten sind in beiden Niveaus identisch: eine Analyse eines pragmatischen Textes, ein materialgestützter informierender Text und eine Interpretation eines dramatischen Textes.

Unterschiede gibt es nur bei der vierten Option: Während Schülerinnen im gAN eine vergleichende Gedichtinterpretation schreiben, erwartet Schülerinnen im eAN die Interpretation eines lyrischen Textes.

So viel Zeit bleibt – und das dürfen Schüler mitnehmen

Alle Texte sind unbekannt und dürfen maximal 1.500 Wörter umfassen. Für die Bearbeitung haben die Prüflinge im grundlegenden Niveau 255 Minuten Zeit, im erhöhten Niveau 315 Minuten. Die Aufgabenstellungen sind detailliert und enthalten konkrete Arbeitsaufträge sowie Hinweise zur Gewichtung der Bewertung.

Neuerung für das Abitur 2025 bundesweit: Diese Themenfelder sind verpflichtend

Seit diesem Jahr gibt es eine bedeutende Neuerung: Die Aufgaben im Deutsch-Abitur werden in allen Bundesländern an einheitliche Themenfelder angepasst.

Ziel ist es, das Abitur vergleichbarer zu machen. Künftig wird es in jedem Anforderungsniveau mindestens eine Aufgabe geben, die sich auf eines der folgenden beiden Themen bezieht:

„Umbrüche in der deutschsprachigen Literatur um 1900“ – ein Thema, das zentrale literarische Strömungen, Autoren und gesellschaftliche Entwicklungen dieser Zeit behandelt.

„Sprache in politisch-gesellschaftlichen Kontexten“ – hier stehen die Funktionen und Wirkweisen von Sprache in Medien, Politik und Öffentlichkeit im Fokus.

Beide Themenfelder sind bereits jetzt Teil des Unterrichts, gewinnen aber durch die bundesweite Vereinheitlichung weiter an Gewicht – auch bei der Vorbereitung.

Was hätten Sie gewählt? Testen Sie sich selbst!

Doch zurück ins Jahr 2024. Wir haben die Originalaufgaben aus der schriftlichen Deutschprüfung in Sachsen-Anhalt für Sie herausgesucht. Versetzen Sie sich in die Lage eines Abiturienten oder einer Abiturientin:

Für welche Textsorte hätten Sie sich entschieden?

Welche Aufgabe hätte Sie gereizt – und welche eher nicht?

Hier finden Sie die originalen Abituraufgaben aus dem Fach Deutsch in Sachsen-Anhalt 2024:

Grundlegendes Anforderungsniveau

Thema 1: Analyse pragmatischer Texte mit erörterndem Anteil

„Meine Sprachen“ (2011) von Maja Haderlab

Bemerkung: Maja Haderlap ist eine österreichische Schriftstellerin (geboren 1961) und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Gefordert ist eine Analyse des Textes „Meine Sprachen“ von Maja Haderlap unter besonderer Berücksichtigung des Gedankengangs, der sprachlich-stilistischen Gestaltung und der Intention des Textes. Anschließend soll Stellung zur Aussage Haderlaps, die in der Kindheit vermittelte Sprache bestimme die „Kindheitswelt“, wirke aber auch als „Gefängnis“ genommen werden, indem auch eigene Kenntnisse zum Spracherwerb einbezogen werden.

Thema 2: Materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte

Geschlechtergerecht formulieren?

Die Aufgabe besteht darin, einen Kommentar zu verfassen, der sich mit der Frage beschäftigt, ob der Gebrauch der deutschen Sprache reguliert werden sollte, um geschlechtergerechte Formulierungen durchzusetzen. Dabei sollen die umstrittenen Meinungen zu diesem Thema abgewogen werden. Der Kommentar soll auf den bereitgestellten Materialien basieren und sowohl eigenes Wissen als auch Erfahrungen einfließen lassen. Zudem sind Verweise auf die Materialien mit Angabe der Autorin oder des Autors und gegebenenfalls des Titels erforderlich. Der Kommentar soll etwa 800 Wörter umfassen.

Zur Verfügung stehen folgende Materialien:

Material 1 Personenstandsgesetz (2022)

Material 2 Bernward Loheide: Ein „Mieter“ ist männlich: Der Duden streicht das generische Maskulinum (2021)

Material 3 dpa-Meldung vom 06.03.2019: Initiative gegen „Gender-Unfug“. „Fülle lächerlicher Sprachgebilde“.

Material 4 Koschka Linkerhand: Wider Feigenblatt und Formalismus (2021)

Material 5 Esther Megbel: Der Mensch ist männlich (2022)

Material 6 Karsten Krampitz: Schuld und Sprache (2021)

Material 7 V. Pawlik: Umfrage in Deutschland zur Relevanz von geschlechtergerechter Sprache (2020)

Thema 3: Interpretation literarischer Texte

„Abend über Potsdam“ (2017) von Lutz Hübner (geboren 1964) und Sarah Nemitz (geboren 1964)

Die Aufgabe verlangt das Interpretieren des Textauszuges unter besonderer Berücksichtigung des Gesprächsverlaufs.

Der Text steht im Zusammenhang mit dem Gemälde „Abend über Potsdam“ von Lotte Laserstein, das 1930 entstand und als ihr Hauptwerk gilt. Die Handlung des Stücks beginnt im September 1929, als die Malerin fünf ihrer Bekannten zu sich einlädt, um den Bildaufbau zu skizzieren. In den folgenden Monaten setzt sie ihre Arbeit fort, indem sie die Porträtierten einzeln in ihr Atelier bittet, um sie zu porträtieren. Dabei wirken sich Ereignisse wie der Börsenkrach, die Weltwirtschaftskrise und der Aufstieg der Nationalsozialisten auf das Leben der abgebildeten Personen aus.

Thema 4: Interpretation lyrischer Texte

„Einsamer Abend“ (1933) von Mascha Kaléko (1907 – 1975)

Das Gedicht soll unter besonderer Berücksichtigung der Wahrnehmungen und Gedanken des lyrischen Sprechers interpretiert werden.

Erhöhtes Anforderungsniveau

Thema 1: Erörterung pragmatischer Texte

„Was gute Sprache mit guten Menschen zu tun hat“ (2020) von Andreas Frey (geboren 1982)

Bemerkung: Andreas Frey studierte unter anderem Linguistik. Er arbeitet als freier Autor unter anderem für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Gefordert ist die Darstellung des Gedankengangs sowie die Intention des Textes. Anschließend soll die Position des Autors ausgehend vom Text erörtert werden.

Thema 2: Materialgestütztes Verfassen argumentierender Texte

Buchrezensionen in den Medien

Im Rahmen der Literaturtage an Ihrer Schule setzen Sie sich mit dem Thema „Literatur in den Medien“ auseinander. Für den begleitenden Blog auf der Homepage sollen Sie einen Kommentar verfassen, der kritisch die Frage behandelt, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Anzahl von Buchrezensionen in seinen Programmen reduzieren sollte. Dabei sollen Sie die bereitgestellten Materialien 1 bis 5 sowie Ihr unterrichtliches Wissen und eigene Erfahrungen einfließen lassen. Verweise auf die Materialien müssen mit der Angabe des Namens der Autorin beziehungsweise des Autors und gegebenenfalls des Titels erfolgen. Der Kommentar sollte eine Länge von etwa 1200 Wörtern haben und eine geeignete Überschrift tragen.

Material 1 Dirk Knipphals1 : Verstehen wollen, verstanden werden (2021)

Material 2 Insa Wilke1 : Ist das wichtig oder kann das weg? (2021)

Material 3 Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste: Gesetzliche Regelungen zum Kultur- und Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (2006)

Material 4 Deutschlandfunk Kultur1 : Warum Blogger die Literaturkritik bereichern (2020)

Material 5 Deutschlandfunk1 : Popkritik auf TikTok (2021)

Thema 3: Interpretation literarischer Texte

„Berta“ (Erster Auszug, Fünfte Szene; 1813-1815) von Annette Droste-Hülshoff (1797-1848).

Aufgabenstellung: Interpretieren Sie den Textauszug aus dem Drama „Berta“ von Annette von Droste-Hülshoff unter besonderer Berücksichtigung des Gesprächsverhaltens.

Angemerkt wird, dass der Ort der Handlung ein Zimmer im Anwesen des Reichsgrafen ist. Berta, die sich in einen umherziehenden Künstler verliebt hat, zieht sich aus einem Kreis junger Mädchen zurück, die sich mit Handarbeiten beschäftigen.

Thema 4: Interpretation lyrischer Texte

„Mein Wäldchen“ (1778) von Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 – 1803)

„Smart City“ (2019) von Sylvia von Keyserling (geb. 1951)

Das Gedicht „Mein Wäldchen“ von Friedrich Gottlieb Klopstock soll interpretiert werden. Anschließend sollen die Gedichte von Friedrich Gottlieb Klopstock und Sylvia von Keyserling in Hinblick auf die Bedeutung der Bäume für den lyrischen Sprecher verglichen werden. Dabei sollen sowohl inhaltliche als auch sprachliche und formale Aspekte berücksichtigt werden.