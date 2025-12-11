Das beste Wintererlebnis, bei dem Eleganz optional, aber Spaß garantiert ist, lockt selbst Stubenhocker nach draußen. Wir stellen sieben Orte zum Schlittschuhlaufen vor.

Für alle Schlittschuhfans ist die etwa 15 mal 30 Meter große Eisbahn neben dem Allee-Center im Herzen von Magdeburg ein idealer Anlaufpunkt, um fleißig Runden zu drehen.

Magdeburg/Halle (Saale). Mit der kalten Jahreszeit kehrt eine der beliebtesten winterlichen Traditionen zurück: das Eislaufen. Eislaufen bedeutet geselliges Beisammensein in winterlicher Umgebung und mehr oder weniger elegante sportliche Betätigung. Auch wenn es kalt ist: Die Temperaturen lassen das Eislaufen auf Naturbahnen oder Teichen oft nicht zu.

Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, die Freude am Eislaufen auf Sachsen-Anhalts Eisflächen zu erleben. Ob für sportliche Betätigung mit der Familie oder als entspannter Abend zu zweit – die Eisbahn wird in dieser Zeit ein zentraler Treffpunkt. Wir stellen spannende Orte zum fröhlichen Schlittern vor.

Eislaufen in Magdeburg

Auch nach den Feiertagen können Familien in Magdeburg weiter Winterluft schnuppern. Neben dem Allee-Center lädt eine rund 15 × 30 Meter große Eisbahn noch bis zum 11. Januar zum Schlittschuhlaufen ein. Selbst bei milderen Temperaturen bleibt die winterliche Eislandschaft geöffnet und bietet Schlittschuhfans Gelegenheit für entspannte oder sportliche Runden – mit familienfreundlichen Öffnungszeiten an allen Tagen außer an Silvester und Neujahr.

Geöffnet: Montag bis Donnerstag: 12 – 21 Uhr, Freitag & Samstag: 11 – 22 Uhr, Sonntag & Feiertage: 11 – 20 Uhr, 31.12.2025 (Silvester) und 01.01.2026 (Neujahr) geschlossen

Eislaufen auf 600 Metern Höhe in Schierke im Harz

Mit dem Einsetzen niedriger Temperaturen hat in Wernigerodes Ortsteil Schierke die lang ersehnte Eislauf-Saison begonnen. Seit dem 28. November ist die Schierker Feuerstein-Arena, malerisch auf 600 Metern Höhe gelegen, täglich für Besucher geöffnet. Die Saison erstreckt sich über den gesamten Winter und bietet die Möglichkeit zum eisigen Vergnügen bis in den März hinein.



Neben dem klassischen Schlittschuhlaufen bietet die Arena eine Vielzahl von Aktivitäten für alle Altersgruppen. Nach vorheriger Anmeldung können sich Gäste im traditionellen Eisstockschießen messen oder ihre Fähigkeiten in einem professionellen Eislaufkurs verbessern. Für Freunde des Kufensports mit Schläger und Puck gibt es das beliebte Schlägerlaufen.

Über den Jahreswechsel ist wie folgt geöffnet:

31. Dezember 10 - 16 Uhr, 1. Januar 11 - 18 Uhr

Wild-West-Winterstimmung und Eislaufen in Pullman City

Deutschlands größte Westernstadt, Pullman City Harz in Hasselfelde, lädt in der Wintersaison zu einem außergewöhnlichen Erlebnis ein. Die Wild-West-Kulisse verwandelt sich in ein festlich beleuchtetes amerikanisches Winter-Wonder-Land, das Besucher an den Wochenenden bis Ende Dezember empfängt.



Ein zentraler Anziehungspunkt ist die Schlittschuhbahn – eine große Eisfläche direkt auf der historischen Mainstreet. Hier können Cowboys und Cowgirls jeden Alters ihre Runden drehen und das besondere Flair der Westernstadt genießen. Jeden Samstag ab 17 Uhr wird die Eisfläche zum Schauplatz der großen Schlittschuhparty für Kinder. Mitreißende Musik und ein buntes Programm sorgen für eine ausgelassene Stimmung und bringen die Eistanzfläche im Herzen von Pullman City zum Beben. Ab 19 Uhr übernehmen die Großen das Eis, dann geht es hier weiter mit der Schlittschuhparty für Erwachsene.

Während der Wintersaison hat der Park Freitags von 15 bis 0 Uhr, Samstags & Sonntags von 11 bis 20 Uhr, und die Big Moose Dance Hall Freitags & Samstags bis ca. 00 Uhr geöffnet!

Eislaufen im Herzen von Dessau

Direkt auf dem Dessauer Marktplatz vor dem historischen Rathaus entfaltet sich der winterliche Mittelpunkt der Stadt: die „Stadtwerke EisArena“. Die 450 Quadratmeter große Fläche aus echtem Eis dient den Bürgern und Besuchern der Stadt als beliebte Bühne für Pirouetten und kühne Rutschpartien.



Dank der erneuten Unterstützung durch die Stadtwerke Dessau konnte diese Attraktion, die im vorigen Jahr rund 8.000 Eisläufer begeisterte, wieder realisiert werden. Als strahlendes Zentrum des Dessauer Adventsmarktes zieht die Arena die Aufmerksamkeit unwiderstehlich auf sich. Die Eisfläche ist noch bis zum 6. Januar täglich für alle Altersgruppen geöffnet und garantiert eine unvergessliche Rutschpartie in festlicher Atmosphäre.

Eislaufen in Halles neuem Eisdom

Zwölf Jahre nach dem verheerenden Hochwasser der Saale, das die alte Eishalle der Stadt zerstörte, hat Halle wieder eine richtige Eissporthalle – die einzige in Sachsen-Anhalt. Und nicht nur die Saale Bulls, das heimische Eishockey-Team, sind begeistert. Auch Hobby-Pirouetten-Dreher und Amateur-Eisstock-Schießer sind von der Halle überzeugt.

Von September bis März kommen sie im Sparkassen-Eisdom beim täglichen öffentlichen Eislaufen auf ihre Kosten. Zusätzlich gibt es immer samstags eine bunt-fröhliche Eislaufparty, bei der die Runden übers Eis im Takt der Musik gedreht werden.

Geöffnet:

Dienstag (Ferienzeiten) 30. Dezember 2025

10.00 - 12.00 Uhr öffentliches Eislaufen

14.00 - 18.00 Uhr öffentliches Eislaufen (erhöhtes Besucheraufkommen weichen Sie ggf. auf unsere anderen Zeiten aus)

19.00 - 21.00 Uhr öffentliches Eislaufen

Mittwoch (Silvester) 31. Dezember 2025

10.00 - 12.00 Uhr öffentliches Eislaufen

14.00 - 16.00 Uhr öffentliches Eislaufen (erhöhtes Besucheraufkommen weichen Sie ggf. auf unsere anderen Zeiten aus)

Donnerstag (Neujahr) 01. Januar 2026

14.00 - 18.00 Uhr öffentliches Eislaufen Freitag (Ferienzeiten)

02. Januar 2026

10:00-12:00 Uhr öffentliches Eislaufen

14:00-18:00 Uhr öffentliches Eislaufen (erhöhtes Besucheraufkommen weichen Sie ggf. auf unsere anderen Zeiten aus) 20.00 Uhr Saalebulls vs. Hammer Eisbären Samstag (Ferienzeiten)

03. Januar 2026

10.00 - 12.00 Uhr öffentliches Eislaufen

14.00 - 18.00 Uhr öffentliches Eislaufen

19.00 - 22.00 Uhr Eislaufparty Sonn- & Feiertag (Ferienzeiten)

04. Januar 2026

10.00 - 12.00 Uhr öffentliches Eislaufen

14.00 - 18:00 Uhr langer öffentlicher Eislaufnachmittag (erhöhtes Besucheraufkommen weichen Sie ggf. auf unsere anderen Zeiten aus)

Eislaufen in Merseburg

Auf dem Merseburger Marktplatz lädt noch bis zum 11. Januar 2026 eine große Eislaufbahn zum winterlichen Vergnügen ein. Rund um das echte Eis sorgen Buden mit Waffeln, Grillklassikern, Kinderpunsch und warmen Getränken sowie überdachte Stehtische für eine gemütliche Atmosphäre – fast wie auf einem kleinen Weihnachtsmarkt. Besonders am Wochenende nutzen viele Familien das Angebot, tagsüber gibt es sogar eine extra Bambini-Eislaufbahn für Kinder bis 1,40 Meter Körpergröße.

Die Eislaufbahn der Stadtwerke auf dem Merseburger Marktplatz ist noch bis zum 11. Januar 2026 geöffnet.

Eislaufen am Leipziger Augustusplatz

Der Augustusplatz in Leipzig verwandelt sich erneut in eine spektakuläre Winterlandschaft. Eine bunte Welt aus weißen Hütten und Pagoden, flankiert von kleinen Bars, einem überdachten Biergarten und gemütlichen Feuerschalen zum Aufwärmen, lädt zum Flanieren und Genießen ein.



Für sportliche Herausforderungen sorgt nicht nur eine Eisstockbahn, sondern auch das besondere Highlight: Deutschlands größte runde Eisbahn, die zum unvergesslichen Eislaufen einlädt. Der „Leipziger Eistraum“ wird vom 16. Januar bis zum 1. März zum zentralen Anziehungspunkt für Stadtbewohner und Gäste, die winterliche Freuden suchen.

Öffnungszeiten: Täglich 10–22 Uhr, Eintritt frei

Eislaufen auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt

Noch bis zum 6. Januar hat die 450 Quadratmeter große Eislaufbahn auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt täglich ihre Pforten für das Publikum geöffnet. Die Fläche lädt nicht nur zum fröhlichen Eislaufen und sportlichen Eisstockschießen ein, sondern dient auch als Schauplatz für festliche Zusammenkünfte und exklusive Veranstaltungen. Besonders erfreulich: Das beliebte Raclettezelt ist auch in dieser Saison wieder mit von der Partie. Gruppen und Schulklassen sollten sich vorab für das winterliche Vergnügen anmelden.

Eislaufen in Naumburg

Auf dem Naumburger Marktplatz lädt „Naumburg on Ice“ auch zwischen den Jahren weiter zum Schlittschuhlaufen ein. Täglich ab 11 Uhr können Familien, Kinder und Gäste auf der Eisbahn ihre Runden drehen und winterliche Stimmung genießen.

Schlittschuhe gibt es vor Ort zum Ausleihen, Kinder zahlen einen ermäßigten Eintritt. Geöffnet ist die Eisbahn noch bis zum 6. Januar.