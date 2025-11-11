weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Themenpark in Hasselfelde: Schlittschuhbahn und mehr: Pullman City Harz startet in Wintersaison 2025

Themenpark in Hasselfelde Schlittschuhbahn und mehr: Pullman City Harz startet in Wintersaison 2025

Pullman City im Harz startet am Freitag, 14. November 2025, in die Wintersaison. Aufgebaut ist wieder die Schlittschuhbahn. Worauf Gäste sich sonst noch freuen können.

Von Matthias Distler 11.11.2025, 12:00
Besucher der Westernstadt Pullman City im Harz können in der Wintersaison 2025 Schlittschuh in dem Themenpark laufen. Das Angebot gibt es das dritte Jahr in Folge, hier ein Foto aus 2024.
Besucher der Westernstadt Pullman City im Harz können in der Wintersaison 2025 Schlittschuh in dem Themenpark laufen. Das Angebot gibt es das dritte Jahr in Folge, hier ein Foto aus 2024. Archivfoto: Pullman City Harz

Hasselfelde. - Die ersten Tannenbäume stehen, Lichterketten hängen bereits überall im Park verteilt: Die Vorbereitungen auf die kommende Wintersaison bei Pullman City in Hasselfelde sind in vollem Gang. Die Westernstadt wird am 14. November 2025 ihre Pforten öffnen.