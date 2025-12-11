Das beste Wintererlebnis, bei dem Eleganz optional, aber Spaß garantiert ist, lockt selbst Stubenhocker nach draußen. Wir stellen sieben Orte zum Schlittschuhlaufen vor.

Winterlicher Schlittschuhspaß im illuminierten Innenhof der Festung Mark – hier kommen kleine und große Eislauffans auf ihre Kosten.

Magdeburg/Halle (Saale). Mit der kalten Jahreszeit kehrt eine der beliebtesten winterlichen Traditionen zurück: das Eislaufen. Eislaufen bedeutet geselliges Beisammensein in winterlicher Umgebung und mehr oder weniger elegante sportliche Betätigung. Auch wenn es kalt ist: Die Temperaturen lassen das Eislaufen auf Naturbahnen oder Teichen oft nicht zu.

Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, die Freude am Eislaufen auf Sachsen-Anhalts Eisflächen zu erleben. Ob für sportliche Betätigung mit der Familie oder als entspannter Abend zu zweit – die Eisbahn wird in dieser Zeit ein zentraler Treffpunkt. Wir stellen spannende Orte zum fröhlichen Schlittern vor.

Eislaufen in Magdeburg

Mitten in Magdeburg lädt die „Eiszeit in der Festung Mark“ bis zum 15. Februar zum Wintervergnügen für die ganze Familie ein. Im festlich illuminierten Innenhof erwartet Besucher eine rund 500 Quadratmeter große Eisfläche – die größte mobile Freiluft-Eisbahn in Sachsen-Anhalt. Unter dem Motto „Raus aus den engen Stuben – rein ins Wintervergnügen“ drehen hier Fortgeschrittene ihre Runden entlang der historischen Stadtmauer, während Kinder mit Lauflern-Pinguinen ihre ersten Schritte auf dem Eis wagen können.

Geöffnet: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Eislaufen auf 600 Metern Höhe in Schierke im Harz

Mit dem Einsetzen niedriger Temperaturen hat in Wernigerodes Ortsteil Schierke die lang ersehnte Eislauf-Saison begonnen. Seit dem 28. November ist die Schierker Feuerstein-Arena, malerisch auf 600 Metern Höhe gelegen, täglich für Besucher geöffnet. Die Saison erstreckt sich über den gesamten Winter und bietet die Möglichkeit zum eisigen Vergnügen bis in den März hinein.



Vom 31. Januar bis 14. Februar wird Schierke während der Schierker Wintersportwochen zum Treffpunkt für alle, die Winter, Bewegung und besondere Erlebnisse lieben. In der winterlichen Harzer Bergwelt erwartet Familien, Sportfans und Neugierige ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Mitmachangeboten. Ob Skilanglaufkurse, Schnupper-Biathlon oder Eishockey für Anfänger – hier kommen Groß und Klein aktiv in Bewegung. Dazu gibt es Höhepunkte wie das Iglufest und den Eisfasching, Eisdisco und spannendes Eisstockschießen um den „Schierker Eiskristall“ am 6. Februar in der Schierker-Feuerstein-Arena.

Geöffnet regulär: Montag Ruhetag, Dienstag 13 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Donnerstag 13 bis 20 Uhr, Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Achtung: Am 29. Januar, 19. Februar und 26. Februar findet ab 18 Uhr Schlägerlaufen statt - dann ist kein Eislaufen möglich.



Geöffnet in den Winterferien: Montag 10 bis 18 Uhr, Dienstag 10 bis 20 Uhr, Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr und 18 bis 22 Uhr (zur Eisdisco am 31. Januar, 7. und 14. Februar), Sonntag 11 bis 18 Uhr

Wild-West-Winterstimmung und Eislaufen in Pullman City

Deutschlands größte Westernstadt, Pullman City Harz in Hasselfelde, lädt in der Wintersaison zu einem außergewöhnlichen Erlebnis ein. Die Wild-West-Kulisse verwandelt sich in ein festlich beleuchtetes amerikanisches Winter-Wonder-Land, das Besucher an den Wochenenden bis Ende Dezember empfängt.



Ein zentraler Anziehungspunkt ist die Schlittschuhbahn – eine große Eisfläche direkt auf der historischen Mainstreet. Hier können Cowboys und Cowgirls jeden Alters ihre Runden drehen und das besondere Flair der Westernstadt genießen. Jeden Samstag ab 17 Uhr wird die Eisfläche zum Schauplatz der großen Schlittschuhparty für Kinder. Mitreißende Musik und ein buntes Programm sorgen für eine ausgelassene Stimmung und bringen die Eistanzfläche im Herzen von Pullman City zum Beben. Ab 19 Uhr übernehmen die Großen das Eis, dann geht es hier weiter mit der Schlittschuhparty für Erwachsene.

Während der Wintersaison hat der Park Freitags von 15 bis 0 Uhr, Samstags & Sonntags von 11 bis 20 Uhr, und die Big Moose Dance Hall Freitags & Samstags bis ca. 00 Uhr geöffnet!

Eislaufen in Halles neuem Eisdom

Zwölf Jahre nach dem verheerenden Hochwasser der Saale, das die alte Eishalle der Stadt zerstörte, hat Halle wieder eine richtige Eissporthalle – die einzige in Sachsen-Anhalt. Und nicht nur die Saale Bulls, das heimische Eishockey-Team, sind begeistert. Auch Hobby-Pirouetten-Dreher und Amateur-Eisstock-Schießer sind von der Halle überzeugt.

Lesen Sie auch: Nach anderthalb Jahren Bauzeit - Jubel schon vor Spielbeginn: Fans feiern neuen Eisdom in Halle (mit Fotos)

Von September bis März kommen Eissport-Fans im Sparkassen-Eisdom beim täglichen öffentlichen Eislaufen auf ihre Kosten. Zusätzlich gibt es immer samstags eine bunt-fröhliche Eislaufparty, bei der die Runden übers Eis im Takt der Musik gedreht werden.

Geöffnet: Ausgedehnte Öffnungszeiten in den Ferien!

Montag bis Donnerstag: 10 – 12 Uhr & 14 – 17 Uhr & 19 -21 Uhr (außer bei Saale Bulls Heimspielen), Freitag: 10 – 12 Uhr & 14 – 17 Uhr, Samstag: 10 – 12 Uhr & 14 – 17 & 19 – 22 Uhr, Sonn- & Feiertag: 10 – 12 Uhr & 14 – 18 Uhr (bei Saale Bulls Heimspielen bis 16.30 Uhr)

Eislaufen am Leipziger Augustusplatz

Der Augustusplatz in Leipzig verwandelt sich erneut in eine spektakuläre Winterlandschaft. Eine bunte Welt aus weißen Hütten und Pagoden, flankiert von kleinen Bars, einem überdachten Biergarten und gemütlichen Feuerschalen zum Aufwärmen, lädt zum Flanieren und Genießen ein.



Für sportliche Herausforderungen sorgt nicht nur eine Eisstockbahn, sondern auch das besondere Highlight: Deutschlands größte runde Eisbahn, die zum unvergesslichen Eislaufen einlädt. Der „Leipziger Eistraum“ wird vom 16. Januar bis zum 1. März zum zentralen Anziehungspunkt für Stadtbewohner und Gäste, die winterliche Freuden suchen.

Öffnungszeiten: Täglich 10–22 Uhr, Eintritt frei