Am Donnerstag jährt sich die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, ein Meilenstein der deutsch-französischen Freundschaft. Wie ist das Interesse von Schülern an der Sprache des Nachbarlandes?

In Sachsen-Anhalt wird die Nachfrage nach dem Schulfach Fanzösisch immer geringer.

Halle/Saale - Das Interesse an der französischen Sprache hat in Sachsen-Anhalts Klassenzimmern offenbar nachgelassen. Im Schuljahr 2024/25 besuchten etwa 20.370 Jungen und Mädchen den Sprachunterricht, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Trotz insgesamt gestiegener Schülerzahlen sind das etwa 2.000 Lernende wenige als noch fünf Jahre zuvor (Schuljahr 2019/20).

Die Französischschülerinnen und -schüler verteilten sich dabei auf alle Schularten und Klassenstufen. Schon in der Grundschule schnupperten 429 Kinder in die Sprache des Nachbarlandes hinein.

Auch zwölf Förderschülerinnen eigneten sich Vokabeln und grammatikalische Konstrukte an, hieß es. Mehr als die Hälfte aller Lernenden kommt jedoch am Gymnasium mit der Fremdsprache in Berührung. 27 Schüler hatten dabei wohl weniger Mühen, da sie laut Statistischem Bundesamt Muttersprachler sind.

Die Zahlen des Landesamtes zum Russisch-Unterricht sind aus dem Schuljahr 2021/22. Demnach wurden an Schulen 13 773 Schülerinnen und Schüler in der Fremdsprache Russisch unterrichtet, im Schuljahr 2005/06 waren es noch 18 966. Das waren 37,7 % mehr Schülerinnen und Schüler als 2021/22.

Auch ein Rückgang der Gesamtschülerzahl an allgemeinbildenden Schulen war im genannten Zeitraum zu verzeichnen, so das Statistische Landesamt. Im Schuljahr 2021/22 besuchten 200 358 Schülerinnen und Schüler (ohne Angebote des 2. Bildungsweges) eine Schule im Land Sachsen-Anhalt und somit 14 285 weniger als im Schuljahr 2005/06.

Damit lag der prozentuale Rückgang bei der Gesamtschülerzahl (6,7 %) unter dem Rückgang der Zahl der Russischlernenden. Spitzenreiter im Russischunterricht waren die Gymnasien in der Sekundarstufe 1, im Schuljahr 2021/22 mit 5 152 Schülerinnen und Schülern, wo hingegen im Schuljahr 2005/06 die Sekundarschulen mit 8 282 Schülerinnen und Schülern an erster Stelle standen. An Hochschulen wurde das Fach Russisch als 1., 2. oder 3. Studienfach u. a. auf Lehramt studiert.

Im Wintersemester 2020/21 waren es insgesamt 94 Studierende, 10 Studierende bestanden 2020 ihre Prüfung. Im Wintersemester 2005/06 gab es zwar mehr Studierende (115) im Fach Russisch, aber es wurden weniger Prüfungen (5) als 2020 bestanden.