Magdeburg feiert den Kindertag Zauber, Hüpfburgen, Lichterkinder – was beim Volksstimme-Kinderfest niemand verpassen darf

Am 1. Juni verwandelt sich der Elbauenpark in Magdeburg in ein Paradies für Kinder: Mit Zaubershow à la Hogwarts, Mitmachmusik, Sport, Basteln und riesigen Hüpfburgen lädt das große „Pusteblume Kinderfest der Volksstimme“ zum Feiern ein. Alle Highlights und Infos zum Eintritt gibt’s hier.