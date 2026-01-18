Der erhobene Zeigefinger reicht nicht mehr, eine Jugendstrafe ist aber noch nicht fällig. Jugendarrest für wenige Tage oder Wochen kann dann verhängt werden. Wie oft trifft das 14- bis 21-Jährige?

Deutlich mehr Jugendliche in Sachsen-Anhalt müssen in den Arrest

In Sachsen-Anhalt ist 2025 in so vielen Fällen Jugendarrest vollstreckt worden wie in keinen der drei Vorjahre.

Magdeburg - Sie haben die Schule geschwänzt oder Straftaten begangen: In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr Jugendarreste gegen 14- bis 21-Jährige vollstreckt worden.

Bis Ende November lag die Zahl der Fälle bei 263 und damit deutlich über denen der vorangegangenen drei Kalenderjahre. 2024 hatte es 209 Jugendarreste gegeben, 2023 waren es 214 und 2022 genau 220 gewesen. Das geht aus der Antwort des Justizministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktionsvorsitzenden Eva von Angern hervor.

Der Jugendarrest ist eine kurzzeitige Freiheitsentziehung für junge Menschen und keine Strafe im Rechtssinne. Er wird verhängt, wenn eine Verwarnung oder Auflagen nicht mehr ausreichen, eine Jugendstrafe aber noch nicht geboten ist. Je nach Bedarf soll versucht werden, die soziale Kompetenz der Jugendlichen zu verbessern, insbesondere im Bereich Gewalt, Sucht und Schulden.

Viele bleiben für ein oder zwei Wochen

Die 14- bis 21-Jährigen kommen für bis zu vier Wochen in den Arrest. Am häufigsten waren im vergangenen Jahr sogenannte Dauerarreste für sieben (53 Fälle) und 14 (54 Fälle) Tage. 23 junge Menschen mussten für 28 Tage im Arrest bleiben. Es werden aber auch Kurzzeitarreste für einen bis vier Tage vollstreckt. Zusammen waren das von Januar bis November 2025 43 Fälle. Möglich sind aber auch Wochenendaufenthalte, der sogenannte Freizeitarrest: davon gab es in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres 76.

Die Jugendarrestanstalt für Sachsen-Anhalt befindet sich in Halle auf dem Gelände des dortigen Gefängnisses. Es gibt eine Bücherei und einen Freizeitraum sowie einen Schulungsraum.