Möglicherweise wird es ein harter Tag für Autofahrer: Verdi ruft die Mitarbeiter der Autobahn GmbH und der Straßenmeistereien für Dienstag zum Warnstreik auf.

Hannover/Bremen - Autofahrer müssen am Dienstag auf Autobahnen und Landesstraßen auch in Niedersachsen und Bremen mit Behinderungen rechnen. Grund sind Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Autobahn GmbH des Bundes und des Öffentlichen Dienstes. Verdi rief „zu gemeinsamen Warnstreiks in zwei großen Tarifrunden“ auf. Der Aufruf gilt demnach rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sowie mehreren Tausend Beschäftigten der Landesstraßenbauverwaltungen.

In Hannover sollten am Dienstag die Beschäftigten zusammenkommen, kündigte Verdi an. Nach einem Sternmarsch durch die Stadt sei gegen Mittag eine Kundgebung vor dem Wirtschaftsministerium geplant. Im Verdi-Bezirk Weser-Ems sei die Jann-Berghaus-Brücke wegen des Warnstreiks für den Verkehr gesperrt. Hintergrund der Aktionen sei der „zähe bis inakzeptable Verlauf der Tarifrunden zur Autobahn GmbH und zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder“.

Verdi fordert in beiden Tarifrunden sieben Prozent mehr Gehalt pro Monat, mindestens aber 300 Euro, um die unteren Lohngruppen zu stützen. Auch die Nachwuchskräfte sollten deutlich besser entlohnt werden.