Gigantische Dinosaurier, Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel und ein Musical-Highlight für die ganze Familie: Diese Ausflugstipps in Sachsen-Anhalt bringen Abwechslung in den Winter. Plus: Wir verlosen Tickets für das Musical „Aladin“.

Im Egapark sind die Dinos los: Vom 24. Januar bis zum 1. März verwandelt sich der egapark in Erfurt in eine faszinierende Welt aus Licht und Urzeitgeschichte.

Magdeburg/Halle (Saale). Ob leuchtende Urzeitriesen, magische Musicalmomente oder winterliches Vergnügen unter freiem Himmel – das Programm für die kommenden Wochen lädt dazu ein, die kalte Jahreszeit aktiv zu gestalten. In der gesamten Region locken vielfältige Events. Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

Am 17. Januar findet ab 17 Uhr am Feuerwehrdepot Ballenstedt (Landkreis Harz, Hoymerstraße 21) die diesjährige Weihnachtsbaumverbrennung statt. Auch hier gibt es einen Glühwein für den Weihnachtsbaum.



Am 17. Januar lädt der Heimatverein Gatterstädt ab 14.30 Uhr zu einem vielseitigen Event in den Park (06268 Querfurt OT Gatterstädt) ein. Im Mittelpunkt stehen sportliche Wettbewerbe wie der Weihnachtsbaumweitwurf und der Tannenzapfenzielwurf.

Ausflug nach Thüringen: Spektakuläre Dinosaurier-Nachtexpedition in Erfurt

Vom 24. Januar bis zum 1. März verwandelt sich der egapark in Erfurt in eine faszinierende Welt aus Licht und Urzeitgeschichte. Jeweils von Mittwoch bis Sonntag sowie während der Winterferien täglich, bietet die Veranstaltung „Dino Lights“ eine außergewöhnliche Kombination aus wissenschaftlicher Bildung und moderner Lichtkunst.



Über 20 lebensgroße, wissenschaftlich rekonstruierte Dinosaurier werden durch ein raffiniertes Lichtdesign und farbdramatische Effekte in Szene gesetzt. Das Besondere an dieser Inszenierung ist die animatronische Technik: Die Urzeitriesen erwachen durch realistische Bewegungen und Brüllgeräusche zum Leben



Datum: 24. Januar bis 1. März, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 17:00 bis 20:00 Uhr Freitag und Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr Thüringens Ferien täglich ab 17 Uhr (So - Do bis 20 Uhr / Fr & Sa bis 21 Uhr), Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt

So sah der T-Rex in seiner Heimat China aus, bevor er nach Erfurt gebracht wurde. Foto: World of Lights

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Eisvergnügen für die ganze Familie im Harz

Auf 600 Metern Höhe bietet die Schierker Feuerstein Arena in Schierke in den Ferien jede Menge Abwechslung: Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Eisdiscos, Eislaufkurse und das beliebte Schlägerlaufen mit Schläger und Puck. Kinder wie Erwachsene können hier Neues ausprobieren, sich austoben oder einfach gemeinsam Zeit auf dem Eis verbringen. Kultur- und Sportveranstaltungen runden das Angebot ab und machen die Arena zu einem idealen Ausflugsziel für Familien.

Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, 38879 Wernigerode OT Schierke

Im Schein der Lampe: Nächtliche Entdeckungsreise durch das Kloster Michaelstein

Das Kloster Michaelstein öffnet an ausgewählten Abenden im Januar und Februar 2026 seine Pforten für eine außergewöhnliche Erkundungstour. Während der 90-minütigen Taschenlampenführung tauchen die Teilnehmer in die geheimnisvolle Atmosphäre der alten Klausur ein, die in der Dunkelheit nur durch das sanfte Leuchten der mitgebrachten Lampen erhellt wird. Das Erlebnis richtet sich an kleine und große Entdecker ab etwa 8 Jahren.



Datum: Samstag, 24. Januar & Samstag, 7. Februar, jeweils um 18 Uhr, Kloster Michaelstein, Blankenburg (Harz)

Die Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg produziert echtes Glück

In der Glasmanufaktur Harzkristall kann man Glasmacher und Glasmaler bei der Arbeit beobachten. Aber nicht nur das: erwachsene Besucher und Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sich ihre eigenen Christbaumkugeln zu blasen, Figuren zu gießen oder Durstkugeln herzustellen. Zusätzlich wird ein Glasmacherkurs angeboten, in dem Interessierte Schritt für Schritt alles über die Arbeitsgänge und Werkezuge lernen.

Datum: von Montag bis Sonntag von 9.30 - 17.30 Uhr geöffnet, bei einigen Angeboten wird um Voranmeldung gebeten

Magische Momente für die ganze Familie: Musical-Reise in Köthen

Am 1. Februar verwandelt sich das Veranstaltungszentrum in eine Bühne für die bekanntesten Melodien der Kinder-Musicalwelt. Unter dem Titel „Musical meets Kids“ erwartet die Besucher eine aufwendig inszenierte Show, die Klassiker und moderne Lieblinge vereint. Von den Abenteuern der Eiskönigin Elsa und ihrem Schneemann Olaf über die Unterwasserwelt von Arielle bis hin zu den zeitlosen Geschichten vom König der Löwen.



Datum: 1. Februar, 15.30 Uhr, Veranstaltungszentrum, Schlossplatz,

06366 Köthen

Winterliche Kultfigur: Die Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ in Halberstadt

Die neue Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ im Schraube Museum Halberstadt lädt Familien ein, Winterluft zu schnuppern und die faszinierende Geschichte des Schneemanns zu entdecken – vom finsteren Wintergeist zum fröhlichen Kultsymbol. Neben winterlichen Motiven aus „Halberstadt im Winter“ gibt es Lesungen, kreative Workshops, Bastelaktionen und gemütliche Film- und Flimmerstunden. Kinder können außerdem noch bis zum 20. Februar beim großen Schneemann-Malwettbewerb mitmachen.

Datum: noch bis zum 20. Februar, donnerstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr, Schraube-Museum. Wohnkultur um 1900 Voigtei 48, 38820 Halberstadt

Schneemann-Malwettbewerb bis zum 6. Februar

Die "Schneemann-Ausstellung“ im Schraube-Museum Halberstadt ruft das Museumsteam alle Kinder und Junggebliebenen auf, sich am Wettbewerb „Halberstadts schönster Schneemann“ zu beteiligen. Besonders Kinder und Jugendliche sollen hierzu selbst kreativ werden: Beim Malwettbewerb sind alle eingeladen, ihre schönsten, lustigsten oder originellsten Schneemannbilder bis zum 6. Februar im Schraube-Museum abzugeben.



Alle eingereichten Bilder werden auch in der Schneemann-Ausstellung ausgestellt. Eine Jury wählt anschließend die besten Kunstwerke aus und vergibt tolle Preise. Die Preisverleihung findet zum Abschluss der Ausstellung, zur Finissage am 20. Februar statt.

Zur Schneemann-Ausstellung in Halberstadt gibt es auch einen Malwettbewerb. Foto: Veranstalter

"Die Schneekönigin" in der Baumannshöhle

In der Baumannshöhle im Harz gibt es in der Winterzeit besondere Erlebnisse für die ganze Familie: Ein winterliches Märchen über Mut und Freundschaft: Als Kay spurlos verschwindet, macht sich Gerda allein auf die Suche nach ihm. Ihre Reise führt sie bis ins Reich der geheimnisvollen Schneekönigin. Mit viel Herz, neuen Freunden und großer Liebe stellt sie sich der Kälte – und zeigt, dass Wärme stärker sein kann als Eis.

„Die Schneekönigin“: 20. und 21. Februar um 16 Uhr

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: jeden Sonnabend, jeweils 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Kay steht der Schneekönigin in der Baumannshöhle gegenüber – umgeben von "Eis", Dunkelheit und geheimnisvollem Höhlen-Glanz. (Foto: Veranstalter)

Mama-geht-tanzen - bei Wittenberg

Wenn der Alltag mit Kindern, Schule und Job kaum Luft lässt, ist dieser Abend eine schöne Gelegenheit für Mamas, mal nur an sich zu denken: „MAMAGEHTTANZEN“ kommt nach Falkenberg/Elster bei Wittenberg. Drei Stunden lang tanzen, gute Musik, entspannte Stimmung – ganz unter Frauen. Ideal, um den Kopf freizubekommen, Energie zu tanken und einfach Spaß zu haben.

Datum: Samstag, 17. Januar 2026, ab 19.30 Uhr, Blue Velvet Falkenberg, Falkenberg/Elster

Märchenhafte Premiere im Puppentheater Dessau: „Die Prinzessin auf der Erbse“

Mit viel Fantasie, Musik und Alltagsgegenständen erzählt das Puppentheater des Anhaltischen Theaters das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen neu. In Klaras Küche verwandeln sich Topflappen, Gabeln und Pfannen in ein Schloss, während ein kleiner Prinz von seiner Suche nach der „richtigen Prinzessin“ berichtet. Spielerisch, humorvoll und kindgerecht entsteht ein Märchentheater für Kinder ab drei Jahren, das zum Staunen und Mitfiebern einlädt.

"Die Prinzessin auf der Erbse", Puppentheater nach Hans Christian Andersen, ab 3 Jahren, Altes Theater Dessau, Puppenbühne, Premiere: Sonntag, 8. Februar 2026, 15 Uhr

Weitere Termine:

– Sonntag, 15. Februar 2026, 15 Uhr

– Sonntag, 22. Februar 2026, 15 Uhr

Tickets: an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, online unter www.anhaltisches-theater.de sowie an der Abendkasse

"Der Räuber Hotzenplotz" als Theaterstück in Dessau

Juchheisa, ich bin unsichtbar! Das ist für Räuber wunderbar, so sieht mich keiner auf der Flucht, Menschenskind, das ist 'ne Wucht! Das Anhaltische Theater gibt als Wintermärchen "Der Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler für alle ab 6 Jahren. Der Räuber Hotzenplotz muss sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, auch Kasperl und Seppel sind ihm dicht auf den Fersen, um die Kaffeekanne der Großmutter wieder zu beschaffen. Ob ihnen das gelingen wird?

Termine: 25. Januar, 17 Uhr und 22. Februar, 17 Uhr; Anhaltisches Theater: Großes Haus, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Rittergut Etzdorf in Teutschenthal lädt zum Wintermarkt

Zum fünften Mal findet am Sonntag, 18. Januar, auf dem Rittergut Etzdorf in Teutschenthal (Saalekreis), Im Hof 1, ein Wintermarkt statt. Zwischen 11 und 17 Uhr wird es neben regionalem Glühwein vom Weingut Born, Crêpes, Waffeln, Kaffee und Kuchen wird es auch warme Speisen wie Wildfleisch, Roster, Suppen, Burger, Vegetarisches, Langos und Leckereien aus der Gulaschkanone geben.



Insgesamt werden 60 verschiedene regionale Aussteller, Handwerkskunst und Kinderangebote – darunter Bilderbuchkino, Basteln, Sandkasten, Feuerwehr, Kinderschminken, Highland Games und vieles mehr – vor Ort sein. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen keinen Eintritt. Hunde sind erlaubt, heißt es in einer Ankündigung.



Datum: 18. Januar, ab 11 Uhr, Im Hof 1, 06179 Teutschenthal-Etzdorf

Magisches Tropenleuchten im Zoo Leipzig

Noch bis zum 8. Februar verwandelt sich der Leipziger Zoo immer donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr in ein buntes Meer aus Lichtern. Das Magische Tropenleuchten erwartet die Gäste mit künstlerischen Live-Acts wie Feuer- und Lichtshows sowie Schwarzlichttheater auf zwei Bühnen und einer spektakulär illuminierten Tropenerlebniswelt im Gondwanaland. Kinder können sich an einer bunten Mitmach-Schattenwand und beim Ausprobieren von Neonfarben austoben.

Datum: bis zum 8. Februar, donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Der Leipziger Zoo verwandelt sich in eine magische Lichterwelt. Foto: Veranstalter

Antarktis entdecken: Ferien- und Familienführungen im Panometer Leipzig

Im Februar 2026 bietet das Panometer Leipzig zur Panoramaausstellung »ANTARKTIS« (Eröffnung am 24. Februar) ein umfangreiches Winterferienprogramm für Familien. In interaktiven Führungen entdecken Kinder und Erwachsene gemeinsam die eisige Welt des Südpols, rätseln über erstaunliche Fakten, erleben Tiere des Eises oder erkunden die Antarktis mit allen Sinnen. Ergänzt wird das Ferienprogramm durch Sonderführungen zum Valentinstag und zum Internationalen Tag der Wale am 15. Februar 2026.

Aktuelle Panoramaausstellung: ANTARKTIS (neu ab 24. Januar 2026) (Foto: Veranstalter/asisi)

„Wahr oder falsch? – Die Führung zum Mitraten“ (Familienführung, ab 8 Jahren)

Termine:

Montag, 9. Februar 2026, 10.30 Uhr

Freitag, 13. Februar 2026, 10.30 Uhr

Montag, 16. Februar 2026, 10.30 Uhr

Freitag, 20. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Preis: 4 Euro pro Person (zzgl. Eintritt)

„Schmecken, riechen, staunen – mit allen Sinnen durch die Antarktis“ (Familienführung, ab 8 Jahren)

Termine:

Dienstag, 10. Februar 2026, 10.30 Uhr

Donnerstag, 12. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dienstag, 17. Februar 2026, 10.30 Uhr

Donnerstag, 19. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Preis: 4 Euro pro Person (zzgl. Eintritt)

Aktionstag zum Welttag der Wale am 15.02.,

Familienführung „Riesen im Eis – Über die faszinierende Welt der Wale“ (10.30 Uhr sowie 15 Uhr) Expertenführung „Kleine Helden, große Sorgen – Was den antarktischen Krill für die Antarktis so bedeutsam macht“ (16.30 Uhr)

Eine Sonderführung mit Meike Schützek, Gründerin der NGO Ocean. Now! in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt

Schüler aufgepasst: Abi-Messe in Schkeuditz

Am Samstag, 17. Januar, findet die zweite Ausgabe der Messe „ABI Zukunft Leipzig/Halle“ statt. Von 10 bis 15 Uhr haben Schüler der Jahrgänge 10 bis 13 sowie Eltern und Lehrkräfte Gelegenheit, sich im GLOBANA Messe & Event Campus (Münchener Ring 2, 04435 Schkeuditz) über die vielfältigen Möglichkeiten nach dem Abitur zu informieren.



Vertreter aus Wirtschaft, Behörden, gemeinnützigen Einrichtungen, Universitäten und Hochschulen bieten umfassende Einblicke in Ausbildung, Studium, duales Studium, Freiwilligendienste, Stipendienprogramme sowie Beratungsangebote zu Auslandsaufenthalten. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos.



Datum: 17. Januar, ab 10 Uhr, Messe & Event Campus, Münchener Ring 2, 04435 Schkeuditz

"Aladin - das Musical" in Weißenfels, Bitterfeld-Wolfen, Wernigerode und Halle

Zu Beginn des neuen Jahres entführt das Theater Liberi Familien in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht: Kleine und große Märchenfans sind eingeladen, in Bernburg die humorvolle Fassung von „Aladin – das Musical“ zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical mit eigens komponierten Songs. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



Datum: 29. Januar ab 16 Uhr, Kulturhaus Weißenfels, Merseburger Str. 14, 06667 Weißenfels --> Tickets gewinnen! Einfach in unserem Familiennewsletter anmelden und mitmachen.



und am 27. Februar, 16 Uhr, Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen, Puschkinplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen



sowie am 5. und 6. März, 16 Uhr, Harzer Kultur- & Kongresszentrum Albert-Bartels-Straße (Eingang) / Pfarrstraße, 38855 Wernigerode



und am 7. März, 15 Uhr, Steintor-Varieté, Am Steintor 10, 06112 Halle

Das Theater Liberi kommt mit dem Musical "Aladin" nach Sachsen-Anhalt. Foto: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Workshop für Kinder: Tanzen, basteln, Oper entdecken – während die Eltern entspannt Ballett erleben

Parallel zur Ballettaufführung »DUSK« laden die Bühnen Halle Kinder zu einem Kreativ- und Bewegungsworkshop in die Oper Halle ein. Spielerisch entdecken die 5- bis 12-Jährigen Bewegung, Gestaltung und das Opernhaus hinter den Kulissen. Währenddessen können begleitende Erwachsene die Vorstellung in Ruhe genießen. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Wir sagen: Schöne Idee!

Kreativ-Workshop zur Ballettaufführung „DUSK“, Sonntag 18. Januar 2026, 15.30–ca. 17.10 Uhr, Oper Halle, Universitätsring 24 (Bühneneingang), für Kinder von 5–12 Jahren kostenfrei

Anmeldung: hallo@ballettakademie-halle.de

Spaß mit Riesenrutsche: Das Maya mare hat wieder geöffnet

Wer noch ein winterliches Abenteuer für die ganze Familie sucht, sollte einen Besuch im frisch renovierten Maya mare einplanen. Die neue Rutschenwelt begeistert Groß und Klein – besonders die neue Kukulkan-Rutsche, eine Reifenrutsche mit Soundeffekten und wechselnden hellen und dunklen Abschnitten, sorgt für fast eine Minute Rutschvergnügen.

Herzstück des Maya mare nach drei Monaten Umbau ist die völlig neu gestaltete Rutschenwelt, die sich unter anderem mit spektakulären Sound- und Lichteffekten präsentiert. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten: Schon der vierjährige Theo testet begeistert seine neue Schwimmweste im warmen Wasser. Ein perfekter Tagesausflug für Familien, die Action, Spiel und Entspannung kombinieren wollen.

täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet,

Am Wasserwerk 1 ∙ 06132 Halle (Saale), Telefon: +49 345 77 42 0

Seepferdchen-Schwimmkurse in Halle

Im Januar gibt es Seepferdchen-Schwimmkurse in der Schwimmhalle Saline. Sie starten ab Samstag, 17. Januar, als Wochenendkurs oder ab Montag, 19. Januar, als Wochentagskurs. Anmeldungen sind direkt vor Ort in der Schwimmhalle Saline, Mansfelder Straße 50, möglich.

Tarzan - Das Musical in Halle

Hier taucht das Publikum ein in die faszinierende Welt des wilden Dschungels! Die berührende Geschichte von Tarzan und Jane, in der zwei Welten aufeinandertreffen, wird packend inszeniert mit mitreißenden Melodien, ausdrucksstarken Choreografien und einer Kulisse, die den Urwald in all seinen Farben zum Leben erweckt. Ein einzigartiges Musical-Erlebnis, das die ganze Familie in seinen Bann zieht.



Datum: 15. Februar, 15 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle, Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle

Das Theater Liberi bringt Tarzan auf die Bühne in Halle. Foto: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Set-Caching Erlebnis-Touren in Sachsen-Anhalt

Die kostenfreien Set-Caching Erlebnis-Touren führen ganzjährig und flexibel an originalen Drehorten in Sachsen-Anhalt vorbei – ideal für Familien, die frische Luft, spannende Rätsel und einen Ausflug mit Abenteuer verbinden möchten. Highlights für die Vorweihnachtszeit sind unter anderem die digitale Zeit-Reise-Rätsel-Tour „Im Takt der Zeit“ am Schloss- und Domplatz Merseburg passend zum Film „Bach – Ein Weihnachtswunder“ (Mediathek MDR). Film- und Buchfans können zudem auf den Spuren von „Woodwalkers“ in den Blankenburger Sandsteinhöhlen oder der Wintersteinschule aus „Die Schule der magischen Tiere“ in Wernigerode spannende AR-Erlebnisse und Fotomöglichkeiten entdecken.

Datum: ganzjährig, zeitlich flexibel, Ort: Original-Drehorte in Sachsen-Anhalt (z. B. Merseburg, Blankenburg, Wernigerode, Arche Nebra), erlebnisse.set-caching.de

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Kostenlose Planetenausstellung im Planetarium in Halle

Das Planetarium Halle lädt zur kostenlosen Planetenausstellung ein, die während der regulären Hausöffnungszeiten besichtigt werden kann. Die Faszination des Sonnensystems wird hier greifbar: Besucher entdecken unter anderem ein tastbares Relief des Olympus Mons (des größten Berges unseres Sonnensystems), einen echten, 1,5 kg schweren Meteoriten aus Arizona und den tastbaren Erdglobus. Die beleuchteten Farbtafeln bieten zudem kompakte Informationen zu allen Planeten.



Öffnungszeiten: Mittwoch & Donnerstag 15 bis 17 Uhr, Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 10.30 bis 18.30 Uhr, Sonntag 10.30 bis 17 Uhr

Die Planetenausstellung kann man während der Öffnungszeiten des Planetariums kostenlos besuchen. (Foto: Planetarium Halle)

Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

Der Bergzoo Halle taucht mit den Lichterwelten wieder in ein Meer aus Licht. Unter dem Motto „Fantasy Island“ erwarten die Besucher mehr als tausend leuchtende Figuren, verteilt auf einem über zwei Kilometer langen Rundweg. Auf rund fünf Hektar entsteht so eine Fantasiewelt voller Elfen, Fabelwesen und aufregender Installationen, untermalt von Musik und Soundeffekten. Die Magischen Lichterwelten gehören seit 2018 zu den größten Events ihrer Art und locken bis zum 1. März erneut Besucher von Mittwoch bis Sonntag in den Abendstunden an.

Datum: bis 1. März, Mittwoch bis Sonntag, jeweils 17–21.30 Uhr, Bergzoo, 06114 Halle

Im Bergzoo Halle leuchtet es wieder! Bis zum 1. März gibt es dort die Lichterwelten. (Foto: dpa)

Simba, Nala und Co. – Ein Konzert voller Abenteuer!

Die Musik aus „Der König der Löwen“ erwacht zum Leben! Große und kleine Fans können die bekannten Lieder wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ live erleben – gesungen von tollen Solisten, begleitet von Orchester und Chor. Auf einer großen Leinwand werden Szenen und Animationen gezeigt, die das Konzert zu einem echten Erlebnis machen. Wenn die ersten Töne erklingen, fühlt man sich direkt mitten in die Savanne versetzt – zwischen Sonne, Gras und brüllenden Löwen. Ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie!

Datum: Sonntag, 18. Januar 2026, 19 Uhr in Magdeburg – GETEC Arena, Freitag, 13. Februar 2026, 20 Uhr, Halle – Georg-Friedrich-Händel-Halle

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert! Das ist Der König der Löwen – The Music live in Concert. (Foto: Veranstalter)

Kunterbuntes Noviland im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von vier bis zehn Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Im Oktober 2025 hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ eröffnet

Im Nova in Günthersdorf (Saalekreis) hat mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena eröffnet, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die Redaktion konnte ihn bereits testen.

Adresse: NOVA Shoppingcenter, Einkaufszentrum NOVA, 06237 Leuna OT Günthersdorf

Magische Welt in Dresden: Harry Potter™ – Die Ausstellung

Seit Mitte Dezember hat sich Dresden in einen Ort voller Zauber verwandelt: In der interaktiven Ausstellung zu Harry Potter und dem erweiterten Universum entdecken Besucher originale Kostüme, Requisiten und legendäre Filmszenen. Ob Patronus wählen, Zaubersprüche ausprobieren oder Quidditch-Fähigkeiten testen – hier wird die magische Welt für große und kleine Fans lebendig.

Datum: bis zum 3. Mai 2026, Erlwein Forum @ OSTRA-Areal, Dresden, www.harrypotterexhibition.com

Einmal wohnen wie Harry Potter. Sein Zimmer unter der Treppen können Kinder in der Ausstellung in Dresden ab dem 19. Dezember testen. (Fotocredit: Imagine Cupboard under the Stairs)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Nachtexpedition durch die Tropen: Geheimnisvolle Abendstunden in den Gruson-Gewächshäusern in Magdeburg

In den Gruson-Gewächshäusern in Magdeburg erwartet die Besucher am 16. Januar eine magisch-geheimnisvolle Atmosphäre. Unter dem Titel „Gewächshauserkundung bei Nacht“ bietet sich die Gelegenheit, die botanische Welt nach Einbruch der Dunkelheit auf eine ganz besondere Weise zu entdecken.



Während der Veranstaltung lässt sich ergründen, wo die Straußwachteln ihre Nachtruhe verbringen, welche Blüten sich erst in den Abendstunden öffnen und welche tropischen Pflanzen nachts einen besonders intensiven Duft verströmen, um gezielt Bestäuber anzulocken. Für ein optimales Entdeckererlebnis wird das Mitbringen einer eigenen Taschenlampe empfohlen.



Datum: 16. Januar, Einlass von 18.00 bis 20.00 Uhr, Gruson-Gewächshäuser, Schönebecker Straße 129 b, 39104 Magdeburg

Checker Julian mit Wissensshow in Magdeburg

Am 17. Januar präsentiert der Moderator Julian Janssen, bekannt als „Checker Julian“, ab 16 Uhr seine Wissensshow im AMO Kulturhaus in Magdeburg. Im Rahmen der Veranstaltung werden naturwissenschaftliche Phänomene und alltägliche Fragen kindgerecht und unterhaltsam aufbereitet. Ein zentraler Bestandteil der Show ist die Vorstellung seiner Dino-Abenteuerreise durch die USA, bei der er dem Publikum Einblicke in seine Expedition und die Suche nach Fossilien gibt.



Datum: 17. Januar, 16 Uhr, Amo Kulturhaus Magdeburg, Erich-Weinert-Str. 27, 39104 Magdeburg

Checker Julian kommt nach Magdeburg. Foto: Veranstalter

Handgemachtes und DIY-Inspiration: Der Kreativmarkt in der Messe Magdeburg

Die Messe Magdeburg verwandelt sich am 17. und 18. Januar in ein Zentrum für Bastelfans, Familien und Individualisten. Über 100 Aussteller präsentieren eine vielfältige Auswahl an handgemachten Unikaten, innovativen DIY-Ideen und hochwertigen Materialien. Das Event bietet weit mehr als reine Verkaufsstände: In zahlreichen kostenlosen Mitmachaktionen können Besucher selbst kreativ werden, während Profis in verschiedenen Vorführungen wertvolle Tipps und neue Techniken vermitteln.



Datum: 17. und 18. Januar, ab 11 bzw. 10 Uhr, Messe Magdeburg, Tessenowstraße 9a, 39114 Magdeburg

Eislaufen unterm Sternenhimmel

Im festlich beleuchteten Innenhof der Festung Mark in Magdeburg dreht sich diesen Winter alles um Schlittschuhspaß für die ganze Familie. Auf Sachsen-Anhalts größter mobiler Freiluft-Eisbahn können Kinder ihre ersten Runden mit Lauflern-Pinguinen drehen, während Größere und Erwachsene vor historischer Kulisse übers Eis gleiten. Am Sonntag ist ausdrücklich Familien-Eislaufen angesagt.

Festung Mark, Magdeburg, 10. Januar bis 15. Februar 2026 (Sonntag: 10–20 Uhr Familien-Eislaufen)

Winterlicher Schlittschuhspaß im illuminierten Innenhof der Festung Mark – hier kommen kleine und große Eislauffans auf ihre Kosten. (Foto: Veranstalter)

Arena: Night of Freestyle

Mehr als 9.000 Fans sahen 2025 in Magdeburg die verrücktesten Tricks, darunter einen Backflip im Seitenwagen, Tandem-Snowmobiles in der Luft und waghalsige Freestyle-Moves. Nun wird die Magdeburger Getec-Arena wieder zum Hotspot für Adrenalin und Action: Die Night of Freestyle kehrt am Samstag, 24. Januar, in die Elbestadt zurück – mit zwei Shows an einem Tag. Um 13 Uhr und um 19 Uhr verwandelt sich die Halle in einen Hexenkessel voller Pyroeffekte und spektakulärer Stunts, die dem Publikum den Atem rauben.

Datum: Samstag, 24. Januar um 13 Uhr und um 19 Uhr, Berliner Chaussee 32 in 39114 Magdeburg, Tickets unter www.biberticket.de

