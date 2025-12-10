Glasmalerin Melanie Jacobs und Glasbläserin Miriam Hertel sind quasi zwei Harzer Weihnachtswichtel: Sie sorgen in der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg für leuchtende Kinderaugen. Und produzieren sogar Glück.

Harzer Glaskunst zum Fest: Wo nicht nur Christbaumkugeln verziert, sondern auch echtes Glück produziert wird

Glasbläserin Miriam Hertel in der Schauwerkstatt der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg. Ihr können alle Interessierten dort bei ihrem filigranen Handwerk zuschauen.

Derenburg. - In der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg weihnachtet es das ganze Jahr über: im Weihnachtsland. Die Glasbläser und Glasmaler der traditionsreichen Hütte sorgen nicht nur selbst für Nachschub an bunten, glitzernden Christbaumkugeln, sondern produzieren sogar pures Glück.