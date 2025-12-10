weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Glasmanufaktur „Harzkristall“ Derenburg: Harzer Glaskunst zum Fest: Wo nicht nur Christbaumkugeln verziert, sondern auch echtes Glück produziert wird

Glasmalerin Melanie Jacobs und Glasbläserin Miriam Hertel sind quasi zwei Harzer Weihnachtswichtel: Sie sorgen in der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg für leuchtende Kinderaugen. Und produzieren sogar Glück.

Von Jens Müller 10.12.2025, 10:00
Glasbläserin Miriam Hertel in der Schauwerkstatt der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg. Ihr können alle Interessierten dort bei ihrem filigranen Handwerk zuschauen.
Derenburg. - In der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg weihnachtet es das ganze Jahr über: im Weihnachtsland. Die Glasbläser und Glasmaler der traditionsreichen Hütte sorgen nicht nur selbst für Nachschub an bunten, glitzernden Christbaumkugeln, sondern produzieren sogar pures Glück.