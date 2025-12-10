Glasmanufaktur „Harzkristall“ Derenburg Harzer Glaskunst zum Fest: Wo nicht nur Christbaumkugeln verziert, sondern auch echtes Glück produziert wird
Glasmalerin Melanie Jacobs und Glasbläserin Miriam Hertel sind quasi zwei Harzer Weihnachtswichtel: Sie sorgen in der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg für leuchtende Kinderaugen. Und produzieren sogar Glück.
10.12.2025, 10:00
Derenburg. - In der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg weihnachtet es das ganze Jahr über: im Weihnachtsland. Die Glasbläser und Glasmaler der traditionsreichen Hütte sorgen nicht nur selbst für Nachschub an bunten, glitzernden Christbaumkugeln, sondern produzieren sogar pures Glück.