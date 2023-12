Der 25. Dezember ist als erster Weihnachtsfeiertag ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Obwohl Weihnachten ein christliches Fest ist, wird es weltweit nicht nur von Gläubigen gefeiert. Der erste Tag nach Heilig Abend wird in verschiedenen Ländern aber unterschiedlich gestaltet.

Magdeburg - An Weihnachten werden nicht nur Geschenke getauscht und meist mit Familie und Freunden gefeiert, es markiert im christlichen Glauben die Geburt von Jesus Christus. Der christliche Messias wurde dem Kanon nach in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren.

25. Dezember ist als 1. Weihnachtsfeiertag der zentrale Feiertag von Weihnachten

Aus diesem Grund wird am 24. Dezember der Heilige Abend als Vorbereitung auf die Geburt von Jesus gefeiert. Weil Jesus in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren wurde, ist der 25. Dezember ist für Christen der erste und zentrale Feiertag von Weihnachten und damit der Feierlichkeiten.

Am 26. Dezember ist der 2. Weihnachtsfeiertag. Auch an diesem Weihnachtsfeiertag haben die meisten Deutschen frei. Dieser Tag bedeutet für viele Christen in Deutschland, dass sie darüber nachdenken, was die Menschwerdung Gottes für sie bedeutet. Im katholischen Christentum wird am ersten Weihnachtsfeiertag außerdem der erste Martyrer der Christen, der heilige Stephanus, geehrt.

Der 26. Dezember ist aber nicht überall ein Feiertag. Auch in deutschen Nachbarländern wie Frankreich müssen Menschen an diesem Tag wieder normal arbeiten gehen.

Dies ist wahrscheinlich nur eine Zuschreibung durch die frühe christliche Kirche, hat sich im Feiertagskalender aber durchgesetzt. In Deutschland sind 25. und 26. Dezember bundesweit gesetzliche Feiertage. Geschäfte und Betriebe haben bis auf wenige Ausnahmen geschlossen.

Der Ursprung von Weihnachten als Geburtstag von Jesus ist unklar

Weihnachten als christliches Fest zu Jesus Geburt Ende Dezember wird Mitte des 4. Jahrhunderts zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Aus der Zeit davor gibt es keine schriftlichen Quellen zum Datum der Geburt von Christus. Warum die Feiertage dann gerade Ende Dezember liegen, ist nicht eindeutig klar.

Viele der frühen Aufzeichnungen zu Weihnachten stammen aus Italien. Deswegen gibt es die Theorie, dass Weihnachten als Geburtstag von Jesus vom Geburtstag des damaligen Sonnenkönig aus Rom übernommen worden ist. Anschließend daran gehen einige Theorien davon aus, dass im frühen Christen das Datum als Zeit für Feierlichkeiten aus anderen Religionen übernommen wurde.

In vielen Kulturen wurden zur Wintersonnwende Götter gefeiert, meist Sonnengötter, wie in Rom zu dieser Zeit. Das Datum von Weihnachten wurde schließlich von Papst Julius I. offiziell auf die Tage vom 24. bis 26. Dezember festgelegt. In den folgenden Jahrhunderten wurden viele Bräuche anderer Religionen ins Christentum übernommen wurden.

Zeitpunkt der Bescherung unterscheidet sich von Region zu Region

Wie die Weihnachtsfeiertage ablaufen, ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich. In Deutschland ist es üblich, dass es an Heilig Abend, also dem 24. Dezember, eine Bescherung gibt. Der 1. Weihnachtsfeiertag ist für viele dafür da, sich mit der Familie oder engen Freunden zu treffen. Gläubige Christen gehen am ersten Weihnachtsfeiertag in die Kirche, Gottesdienste gibt es oft zu mehreren Uhrzeiten.

In anderen Ländern, z.B. den USA oder Argentinien, gibt es erst am 25. Dezember Geschenke und ein großes Weihnachtsfest. Gottesdienste und Veranstaltung in Gemeine- und Religionszentren sind an dem Tag ebenfalls üblich.

2023 fällt der 1. Weihnachtsfeiertag auf einen Montag. Damit sind in diesem Jahr Geschäfte wie Supermärkte drei Tage lang geschlossen.