Viele Kinder im Jerichower Land können nicht mehr richtig schwimmen und sind mit den Herausforderungen des Freiwassers überfordert. Am Niegripper See gibt es Tipps von Experten.

Niegripp - Die warmen Tage werden mehr, die Sommerferien sind auch nicht mehr weit. Jungen und Mädchen zieht es an die Seen. Auch im Jerichower Land, wo beispielsweise der Niegripper See lockt. Das Problem: Viele Kinder können nicht mehr richtig schwimmen und sind speziell mit den Herausforderungen des Freiwassers überfordert. Für mehr Sicherheit sorgt ein Aktionstag am Niegripper See.