Hilfe vom Anwalt „Finanztest“: Online-Rechtsberatung überzeugt nicht immer

Überhöhte Nebenkosten-Nachzahlung, Abmahnung auf der Arbeit, Autounfall - es gibt viele Situationen, in denen man anwaltlichen Rat bräuchte. Was taugen in solchen Fällen Rechtsberatungsportale?