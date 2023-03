Der sparsame Lebensstil Frugalismus hat seine Ursprünge in den USA, bekommt aber auch in Deutschland immer mehr Zulauf. Welcher Sparplan steckt hinter dem Konzept? Und welche Bedeutung für den Alltag hat das?

Magdeburg - Frugalismus ist ein Lebensstil, der seinen Ursprung in den USA hat und in Deutschland in den letzten Jahren an Zulauf gewonnen hat. Was das Ziel der Frugalisten ist und wie sie dieses erreichen wollen.

Was versteht man unter Frugalismus?

Frugalismus ist ein Lebensstil und bedeutet, bescheiden leben. Dazu gehört aber nicht nur der Verzicht im Alltag wie Restaurant-Besuche und Shopping oder die Beschränkung auf das Allernötigste im Leben: Frugalisten legen ihr Geld zur Seite oder investieren dieses, um finanziell unabhängig zu sein. Manche erhoffen sich so ein Leben ohne Arbeit, andere legen den Fokus eher auf eine Art selbst finanzierte Rente ab 40 Jahren.

Lesen Sie auch: Verzichten für die Freiheit: Wie Christian Baier im Alltag radikal Geld spart

Und: Tipps zum extremen Geld sparen - der Finanzplan eines Frugalisten

Wie viel Geld braucht man um mit 40 in Rente zu gehen?

Um sich vom 40. bis zum 90. Lebensjahr eine Rente mit 1000 Euro pro Monat selbst zu finanzieren, müsste man ab dem 25. Lebensjahr ein Brutto-Jahreseinkommen von mindestens 44.000 Euro haben und davon monatlich zwei Drittel zurücklegen. Das sagt Professor Andreas Knabe, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Auch interessant: Rente mit 40 Jahren: Diese Risiken gibt es beim extremen Sparen

Was ist der Unterschied zwischen Frugalismus und Minimalismus?

Minimalisten reduzieren die Dinge des täglichen Lebens und ihr gesamtes Eigentum auf das Nötigste. Dabei geht es ihnen auch um Einfachheit und Konsumverzicht. Frugalisten leben nicht nur vom Allernötigsten, sondern legen jeden Cent bei Seite oder investieren ihr Geld, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.