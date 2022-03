Wer kann und will sich schon der Faszination großer, kullerrunder Babyaugen entziehen. Augenärzte sehen besonders genau hin, denn in seltenen Fällen können große Kinderaugen ein Symptom für ein Glaukom sein. Unbehandelt kann es zur Erblindung führen.

Augenärzte gucken genau hin: Denn in

Magdeburg - Die meisten Menschen verbinden mit dem Glaukom (Grüner Star) eine Erkrankung, die vorwiegend im höheren Alter und in Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen wie Diabetes auftritt. Weniger bekannt ist, dass die Veranlagung für einen "Grünen Star" in seltenen Fällen angeboren ist.

Frühkindliches Glaukom: Genetische Veranlagung

"Manchmal gibt es eine gewisse familiäre genetische Veranlagung", sagt Prof. Dr. Hagen Thieme, Direktor der Magdeburger Universitätsaugenklinik. Die Erkrankung könne aber auch ganz spontan auftreten.

"Wer die betroffenen Kleinkinder genauer anschaut, wird oft auch andere Auffälligkeiten feststellen", so der Augenarzt. Die Kleinkinder reiben sich immer wieder ihre Augen, sind meist lichtscheu, schreien viel und wollen kaum etwas essen. Bei genauem Blick in die Augen lässt sich oftmals auch eine Trübung feststellen.

"Und obwohl es kein Augen-Screening aller Neugeborener gibt, fallen die betroffenen Kleinkinder in Sachsen-Anhalt doch meist den Hebammen und Kinderärzten auf", so Professor Thieme.

Behandlungsmöglichkeiten bei einem frühkindlichen Glaukom

Steht die Diagnose fest, kommt auf die Eltern eine Entscheidung zu, die zu treffen vielen jungen Müttern und Vätern schwerfällt. "Anders als bei Erwachsenen, wo wir bei einem Glaukom vor einer Operation zunächst mit Tropfen den erhöhten Augeninnendruck behandeln, steht bei Kleinkindern die baldige Operation im Vordergrund", so der Augenarzt.

Das hat einen wichtigen Grund. Kinder durchlaufen nämlich kritische Entwicklungsphasen. Werden Sehschwächen nicht rechtzeitig korrigiert, kann das zu bleibenden Behinderungen führen. Daher macht es nach Ansicht vieler Augenärzte keinen Sinn, mit der Operation bei Kleinkindern mit Glaukom zu warten, bis erste Schädigungen der Sehnerven auftreten.

Wenige Augenkliniken in Deutschland, die frühkindliches Glaukom behandeln

In Deutschland gibt es nur wenige Augenkliniken, deren Ärzte sich auf solche Eingriffe spezialisiert haben. Die Magdeburger Uniaugenklinik ist eine davon. "Im Unterschied zu erwachsenen Patienten erfordert die Augenuntersuchung an Kleinkindern eine Vollnarkose", so Professor Thieme.

Kleine Schmuse-Maskottchen, die auch in den OP-Saal mitgenommen werden dürfen, sollen den Kleinen die Ängste nehmen. Da oftmals beide Augen betroffen sind, werden die Operationen nacheinander durchgeführt. Während des Eingriffs korrigieren die Augenärzte den Abflussstau, der zur Erhöhung des Augeninnendrucks führte.

"Der Mehrzahl der Kinder können wir so helfen", sagt Thieme. Gleiches gilt auch für Erwachsene, deren Augeninnendruck sich mit Medikamenten nicht effektiv senken lässt. Eile zur Operation ist insbesondere dann geboten, wenn der erhöhte Augeninnendruck zu akuten Beschwerden wie starken Kopfschmerzen führt.