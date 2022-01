"Blue Monday" - Ist heute der traurigste Tag des Jahres?

Der 17. Januar 2022 - heute soll laut eines britischen Psychologen der traurigste Tag des Jahres sein. Was macht diesen Tag so trübselig und wie können wir ihn überstehen?

Magdeburg/ DUR/ lb - Laut einem britischen Psychologen soll es der dritte Montag im Januar sein, der angeblich der deprimierendste Tag des Jahres ist - auch bekannt als "Blue Monday". Dr. Cliff Arnall hat diesen Tag mit einer Formel berechnet, die für Europa gilt.

Darum ist der "Blue Monday" der traurigste Tag des Jahres

Die Stimmung vieler Menschen soll an diesem Montag auf dem Tiefpunkt sein. Doch warum ist das so? Laut Arnall spielen folgende Faktoren eine Rolle:

Das Wetter ist schlecht

Viele Rechnungen müssen gezahlt werden

Das erste Gehalt des Jahres lässt auf sich warten

Weihnachten ist vorbei

Die ersten Vorsätze im neuen Jahr wurden schon wieder gebrochen

Die Motivation ist auf dem Tiefpunkt

Was kann gegen diesen "traurigen Montag" getan werden?

2018 erklärte der britische Psychologe in einem Interview gegenüber "The Independent", dass es in keinem Fall seine Absicht gewesen sei, diesen "Blue Monday" für viele Menschen nun noch bedrückender zu gestalten. Viel mehr sei es seine Intention gewesen, die Menschen zu ermutigen, positiv in die Zukunft zu schauen und ihnen Möglichkeiten zur Veränderung aufzuzeigen.

Um diese trübselige Phase und den bedrückenden Monat Januar zu überstehen, hat er weitere Tipps parat:

Verbringen Sie Zeit mit den Menschen, die Sie lieben

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Job oder starten Sie eine neue Karriere

Suchen Sie sich ein neues Hobby

Starten Sie ein neues Abenteuer

In den kommenden Jahren fällt der "Blue Monday" auf den

16. Januar 2023

15. Januar 2024

20. Januar 2025

Wissenschaftlich bewiesen ist der "Blue Monday" bisher allerdings nicht. Sollten Sie allerdings aktuell unter Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Melancholie leiden, kann das auf eine Winterdepression hindeuten. Das fehlende Vitamin D der Sonne ist einer der Hauptgründe. Spaziergänge an der frischen Luft können da schon Wunder wirken und können auch am "Blue Monday" helfen.