Kichererbsen aus der Dose? Lieber nicht! Jalil Dabit enthüllt, worauf es bei der Zubereitung von Falafel wirklich ankommt – und wie sie mit einem Dreh auf Mini-Tortillas für den Wow-Effekt sorgen.

Außen total knusprig, innen schön fluffig und voller Geschmack: So stellen wir uns Falafel vor. Damit sie so gelingen, sind ein paar Tricks gefragt.

Berlin - Die Zutaten klingen eigentlich ganz einfach - auch wenn die Liste dafür gefühlt kaum enden will. Wer denkt, für leckere Falafel muss man nur Kichererbsen mit ein paar frischen Kräutern und warmen Gewürzen vermengen und in Kugelform braten, wird nur selten die typischen goldbraunen Bällchen herausbekommen: außen total knusprig, innen schön fluffig und voller Geschmack.

Jalil Dabit, Kochbuchautor und Mitbetreiber des Berliner Restaurants „Kanaan“, das israelische und palästinensische Küche vereint, verrät drei Tipps, auf die es bei der Zubereitung von Falafel aus Kichererbsen ankommt.

1. Niemals Kichererbsen aus der Dose nehmen

Kichererbsen aus der Dose sind zu weich und würden dafür sorgen, dass Falafel auseinander fallen. Stattdessen verwendet Jalil Dabit immer getrocknete Kichererbsen, die er mindestens zwölf Stunden, besser noch über Nacht, einweicht.

2. Immer mit Grün beginnen

Erst die Masse herstellen und zum Schluss ein paar Kräuter vermengen? „Absolut falsch“, sagt Dabit. Genau andersherum sei der Weg. Um eine perfekte Textur zu bekommen und aus den Zutaten das meiste Aroma herauszuholen, sollte man bei der Herstellung der Masse immer mit Grün, das heißt den frischen Kräutern, beginnen. Also Petersilie, Koriander, Frühlingszwiebel, Knoblauch oder andere grüne Zutaten nach Rezept wie Paprika hacken und mixen - und dann erst Gewürze und gekochte Kichererbsen hinzufügen.

3. Nur wenn man Lust auf die Zubereitung hat

Klingt vielleicht merkwürdig, aber die Erfahrung dürften schon viele Hobbyköche mit etlichen Gerichten gemacht haben: „Falafel selbst machen sollte man nur, wenn man Lust dazu hat, nicht wenn man muss“, sagt Jalil Dabit.

Lust auf ein Falafel-Rezept mit überraschendem Twist?

Mit Oz Ben David, dem israelischen Mitbetreiber vom „Kanaan“ und Co-Autor des Kochbuchs „Kanaan - Kochen ohne Grenzen“ hat sich der palästinensische Jalil Dabit eine Falafel mit einem überraschenden Dreh ausgedacht. Da werden die Falafel nicht frittiert, sondern auf Mini-Tortillas mal nicht als Bällchen, sondern glatt gebacken - und mit Tomaten-Paprika-Salat und einem Klecks Tahini serviert. Und so geht der Twist:

Rezept für Falafel-Tortillas

Zutaten für 18 Stück

Für die Falafel

600 g getrocknete Kichererbsen (über Nacht eingeweicht)

60 g frische Petersilie

30 g frischer Koriander

70 g gehackte Frühlingszwiebel

4 Knoblauchzehen

2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL optional gemahlener Kümmel

1 TL süßes Paprikapulver

1 TL Salz

1/2 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 TL Backpulver

4-6 EL Mehl

4 EL Olivenöl

Für den Tomaten-Paprika-Salat

2 gewürfelte Tomaten

1 gewürfelte scharfe Paprikaschote (nach Geschmack)

Saft einer Zitrone

Salz

frisch gemahlener Pfeffer zum Abschmecken

Zum Servieren

18 Mini-Tortillas

etwas Tahini

optional: angebratene Paprikaschoten, Pickles oder Essiggurken, Limettenscheiben

Zubereitung