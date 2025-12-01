Der Prozesstag in Magdeburg ist beendet - und brachte neue Einblicke in Akten und interne Protokolle. Im Gericht wurden weitere Schreiben des Angeklagten verlesen, darunter eine E-Mail mit Drohungen an frühere Anwälte. Der Tag im Liveticker.

Liveticker zum Nachlesen: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe

Ein Fahrzeug der Justiz fährt auf das Gelände des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg. Dort wird der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Donnerstag, 8. Januar, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 14. Verhandlungstag ging es vor allem um bisherige Aussagen des Angeklagten, unter anderem um dessen Vernehmung vor dem Haftrichter. Wir haben im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal berichtet.



14. Verhandlungstag im Überblick:

- Angeklagter erklärt erneute Tatbereitschaft

- Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen zu Vergiftungsvorwürfen

- Angeklagter zu Motiven

- Taleb A. äußert sich zu Einkommen, Schulden und Beziehung

- Vorwurf: Mord an sechs Personen, versuchter Mord in 338 Fällen sowie gefährliche Körperverletzung in 309 Fällen

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage