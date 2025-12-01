weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Prozess gegen Magdeburg-Attentäter Taleb A.: Liveticker Tag 14

14. Verhandlungstag in Magdeburg Liveticker zum Nachlesen: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe

Der Prozesstag in Magdeburg ist beendet - und brachte neue Einblicke in Akten und interne Protokolle. Im Gericht wurden weitere Schreiben des Angeklagten verlesen, darunter eine E-Mail mit Drohungen an frühere Anwälte. Der Tag im Liveticker. 

Von Matthias Fricke, Alexander Walter, Yvonne Müller, Stephan Lohse und Thomas Jacob Aktualisiert: 08.01.2026, 12:39
Ein Fahrzeug der Justiz fährt auf das Gelände des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg. Dort wird der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt.
Ein Fahrzeug der Justiz fährt auf das Gelände des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg. Dort wird der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Donnerstag, 8. Januar, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 14. Verhandlungstag ging es vor allem um bisherige Aussagen des Angeklagten, unter anderem um dessen Vernehmung vor dem Haftrichter. Wir haben im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal berichtet.

14. Verhandlungstag im Überblick:
- Angeklagter erklärt erneute Tatbereitschaft
- Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen zu Vergiftungsvorwürfen
- Angeklagter zu Motiven
- Taleb A. äußert sich zu Einkommen, Schulden und Beziehung
- Vorwurf: Mord an sechs Personen, versuchter Mord in 338 Fällen sowie gefährliche Körperverletzung in 309 Fällen
- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage