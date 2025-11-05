Mit einer „Eat-Me-First-Box“ bleibt der Kühlschrank übersichtlich – und man wirft weniger weg. Welche Tricks noch beim Sauberhalten des Kühlorts helfen, verrät die Verbraucherzentrale NRW.

Düsseldorf - Er wird beim Putzen und (Aus-)Sortieren von verdorbenen Lebensmitteln gern übersehen: der Kühlschrank. Weil der so selten in den Fokus genommen wird, hat das Saubermachen sogar einen eigenen Ehrentag bekommen - den „Putz deinen Kühlschrank Tag“ am 15. November.

Damit nicht mehr Lebensmittel in der hinteren Ecke vergessen und dann entsorgt werden, hat die Verbraucherzentrale NRW einfache Tipps und Tricks zusammengestellt: