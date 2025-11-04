Es geht weiter mit „Macherland“! In der zweiten Folge stehen zwei adrenalingeladene Macher aus Sachsen-Anhalt im Fokus: Patrick, der waghalsige Motorrad-Stuntfahrer aus Bernburg, und Khalil, der entschlossene Fitnessstudio-Gründer aus Magdeburg. Action, Nervenkitzel und pure Freiheit – zwei völlig unterschiedliche Wege, ein gemeinsames Ziel: Leidenschaft leben!

Magdeburg/Bernburg. Die zweite Folge der YouTube-Serie "Macherland" auf HIYA! stellt zwei weitere außergewöhnliche Persönlichkeiten aus Sachsen-Anhalt vor: Motorrad-Stuntfahrer Patrick Krüger und Fitnessgründer Khalil El Bay. Beide zeigen, wie Mut, Durchhaltevermögen und Selbstverwirklichung ihren Alltag prägen. Die Serie vereint Action, sportliche Höchstleistungen und unternehmerischen Ehrgeiz auf spannende Weise.

Patrick Krüger lebt den Nervenkitzel auf zwei Rädern, während Khalil El Bay seine Vision vom eigenen Fitnessstudio verfolgt – nebenbei trainiert er als MMA-Kämpfer. Zwei Protagonisten, zwei Welten – beide mit dem Ziel, Leidenschaft und Disziplin in Taten umzusetzen. Die zweite Folge von "Macherland" ist auf dem YouTube-Kanal HIYA! zu sehen.

Dreharbeiten mit Patrice Eich, dem Metallbauer aus Kroppenstedt, während der Produktion von "Macherland" im Juni 2025. Foto: MGM Digital

Patrick Krüger: Motorrad-Stuntfahrer und Familienvater

Patrick Krüger aus Bernburg begann seine Stunt-Leidenschaft auf dem Fahrrad: „Fahrradtrial mit Sprüngen und Hinterradfahren – das hat sich aufs Motorrad übertragen. Klar fällt man am Anfang hin, aber da muss man durch.“

Patrick Krüger bei der German Stunt Week 2025: In Folge 2 von "Macherland" gibt einen Einblick in den Nervenkitzel auf zwei Rädern. Stuntfahrer, Freestyle-Biker und Fans aus ganz Europa kommen zusammen, um ihre Tricks zu zeigen, gegeneinander anzutreten und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen zu messen. Foto: MGM Digital

Sein Hobby schätzt der Familienvater als sehr gefährlich ein. Die meisten Unfälle geschehen durch jugendlichen Leichtsinn oder fehlende Schutzausrüstung. Mit achtzehn Jahren stürzte er selbst bei einem Wheelie-Versuch und erlitt starke Verletzungen. Nach diesem Vorfall wollte Patrick kurzzeitig aufhören, doch seine Familie motivierte ihn sich nicht von seiner Angst leiten zu lassen: „Wieder Draufsetzen, fahren und weitermachen – da angreifen, wo man aufgehört hat“, so waren ihre Worte. Dank dieser mentalen Unterstützung machte der leidenschaftliche Motorradfahrer bis heute weiter.

Dreharbeiten auf der German Stuntweek 2025 - das größte Stuntriding- und Freestyle-Event Europas und findet jedes Jahr auf dem Flugplatz in Allstedt, Sachsen-Anhalt, statt. Foto: MGM Digital

Für ihn sind die Stunts Freiheit pur: „Man steigt aufs Motorrad, startet, schaltet ab – einfach das machen, was Spaß macht.“ Heute tritt der 33-Jährige bundesweit auf, zeigt auf seinem Instagram-Kanal „Patrick_exc500“ fast 15.000 Fans waghalsige Stunts und ist regelmäßig bei der German Stunt Week in Allstedt zu erleben. Mehr Einblicke in seine Shows, Trainingseinheiten und Actionmomente gibt es in der zweiten Folge von "Macherland".

Trailer "Macherland" - die ganze zweite Folge ab dem 5. November auf HIYA! streamen (Produktion: MGM Digital) (Produktion: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Khalil El Bay: Fitnessgründer und MMA-Kämpfer

Khalil El Bay, 28 Jahre alt, beendet in diesem Jahr sein Sportstudium an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. „So richtig fassen kann ich es noch nicht. Ich stehe morgens auf und gehe in meinem eigenen Gym – das fühlt sich noch ein bisschen surreal an. Ich merke jeden Tag: krass, ich habe mir da gerade einen Traum verwirklicht“, erzählt Khalil im "Macherland"-Interview.

Das Produktionsteam (v.l. - David Behrendt, Kevin Mieske, Christian Kadlubietz, Alexander Pförtsch) gemeinsam mit Khalil El Bay (Mitte) vor seinem Apex-Gym in Magdeburg-Sudenburg: Hier erfüllt sich der 28-Jährige seinen Traum. Foto: MGM Digital

Seine sportliche Laufbahn begann bereits mit fünf Jahren beim Voltigieren. In seiner Jugend spielte Khalil sechs Jahre Basketball, bevor er mit 18 Jahren zum Kampfsport und schließlich auch zum MMA kam. „Irgendwann habe ich festgestellt: Sport hat so einen großen Bestandteil in meinem Leben, ich würde das gerne beruflich machen.“

Im Interview für "Macherland": Schon als Kind begann Khalil mit Voltigieren, Basketball und Kampfsport – heute gibt er seine Leidenschaft an andere Sportbegeisterte weiter. Foto: MGM Digital

Nach zwei abgebrochenen Studiengängen – Elektrotechnik und Bauingenieurwesen – folgte Khalil seiner Leidenschaft und studierte Sportwissenschaft. Schon früh war ihm dann klar: „Irgendwann will ich mal mein eigenes Studio haben.“ Mit der Eröffnung seines Fitnessstudios „Apex-Gym“ in Magdeburg-Sudenburg hat er sich diesen Traum erfüllt. Nebenbei ist der nun selbständige Unternehmer weiterhin als MMA-Kämpfer aktiv, was seine Disziplin und seinen Kampfgeist unterstreicht.

Neben der Leitung seines Studios ist Khalil auch als MMA-Kämpfer aktiv – Disziplin und Durchhaltevermögen inklusive. Foto: MGM Digital

"Macherland" auf YouTube: Adrenalin trifft Selbstverwirklichung

"Macherland" zeigt Menschen aus Sachsen-Anhalt, die ihre Visionen verwirklichen und ihrem Freiheitsgefühl nachgehen. Frauen und Männer setzen ihre Ideen mit Kreativität und Tatkraft um. Handwerk, Abenteuer und ungewöhnliche Hobbys verbinden sich zu einer packenden Serie, die zeigt, dass Mut, Ausdauer und Innovation die Grundlage für individuelle Erfolgsgeschichten sind.

Folge 2 von "Macherland" vereint zwei völlig unterschiedliche Welten: den Nervenkitzel des Motorrad-Stuntfahrens und die Selbstständigkeit eines Fitnessgründers. Patrick Krüger und Khalil El Bay zeigen, wie Leidenschaft, Mut und Durchhaltevermögen Träume Wirklichkeit werden lassen – egal, ob auf dem Asphalt oder im Fitnessstudio.