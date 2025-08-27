Husten, Schnupfen, Heiserkeit? In Sachsen-Anhalt gibt es natürliche Helfer, die schon lange geschätzt werden. Welche regionalen Hausmittel in der Erkältungszeit besonders gut helfen.

Gesund durch den Herbst: Die besten regionalen Hausmittel aus Sachsen-Anhalt

Natürliche Hausmittel, wie Salbei oder Honig, werden in Sachsen-Anhalt angebaut.

Magdeburg/Halle (Saale). - Wenn sich eine Erkältung anbahnt, lohnt sich oft ein Blick zurück zu den Wurzeln - im wahrsten Sinne des Wortes. In Sachsen-Anhalt finden sich zahlreiche Naturprodukte, die seit Generationen zur Linderung von Beschwerden eingesetzt werden.

Honig aus der Altmark: sanfte Hilfe bei Halsschmerzen und Husten

Die Imker aus der Altmark produzieren mit ihren Bienenvölkern hochwertigen Blütenhonig. Der wirkt entzündungshemmend und kann bei Halsschmerzen Linderung verschaffen.

Honig kann Halsschmerzen lindern. Foto: IMAGO / ingimage

Besonders beliebt ist Lindenblütenhonig, der die Atemwege beruhigt und den Hals wohltuend umschmeichelt. Ein Löffel pur oder im Tee wirkt dabei oft Wunder.

Vitamin-C-Kick dank Äpfeln aus der Magdeburger Börde

Die Obstbaugebiete der Börde liefern knackige Äpfel, die reich an Vitamin C sind. Ein frischer Apfel stärkt das Immunsystem, während ein heißer Apfeltee mit Zimt den Körper wohltuend wärmt.

Äpfel, die unter anderem in der Börde wachsen, versprechen einen Vitamin-C-Kick. Foto: dpa | Daniel Vogl

Holunder als traditioneller Immunbooster aus Sachsen-Anhalt

Holunderblüten und -beeren sind in Sachsen-Anhalt heimisch und gelten als bewährtes Hausmittel. Ein Tee aus den getrockneten Blüten oder auch selbstgemachter Holundersirup stärken die Abwehrkräfte und helfen bei Gelenkschmerzen und Fieber.

Getrocknete Holunderblüten senken das Fieber bei Erkältungen. Foto: IMAGO / Daniel Scharinger

Natürliche Kräuter-Heilmittel aus dem Harz

Thymian, Salbei und Spitzwegerich wachsen in der Wildnis oder werden in Harzer Kräutergärten angepflanzt. Ein Tee aus Thymian wirkt schleimlösend und antibakteriell, das besonders bei Husten und einer Bronchitis Symptome lindern kann.

Salbei wächst im Harz und kann in Bonbons oder Tee gegen eine Erkältung eingesetzt werden. Foto: dpa | Sebastian Kahnert

Auch Salbei-Bonbons oder Spitzwegerich-Sirup aus der Region sind beliebte kleine Helfer bei einer Erkältung.