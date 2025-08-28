Die Pflaumensaison ist noch nicht vorbei: Erfahren Sie, wie man mit einer Galette aus Steinobst das Beste aus den süßesten Sorten holt. Es könnte zu Ihrem Lieblingsrezept werden.

Berlin - Bevor die diesjährige Pflaumensaison vorbei ist, sollte man die Chance noch mal richtig nutzen. Denn nach den Frühsorten übernehmen nun im Spätsommer auch die Spätsorten das kulinarische Kommando - und die sind als Zugabe am süßesten und saftigsten.

Wer jetzt erntet oder kauft, aber das Steinobst nicht gleich verwendet, kann das noch ein paar Tage hinauszögern. Die Pflaumen sollten dann am besten kühl, ungewaschen und in einem feuchten Tuch oder perforierten Plastikbeutel gelagert werden, rät die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO). Im Kühlschrank halten sie sich bis zu einer Woche. Entsteint lassen sich Pflaumen oder Zwetschgen auch problemlos einfrieren – für bis zu einem Jahr.

Sie haben sich schon durch Pflaumenkuchen und -muffins, Zwetschgenknödel, -Datschi oder -Tiramisu probiert? Die Rezeptentwickler von „Deutschland - mein Garten“, einer Kampagne der BVEO, haben noch eine Idee auf Lager: eine Galette mit Steinobst. Und so geht sie:

Zutaten für eine Galette

300 g Buchweizenmehl

200 g Butter kalt

1 Prise Salz

6 EL Rohrzucker

2 EL Wasser kalt

150 g Aprikosen

150 g Pflaumen

200 g Kirschen

0.5 TL Zimt

1 Ei

2 EL Mandelblättchen

1 TL Puderzucker

Zubereitung