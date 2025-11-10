Safran und Kardamom sorgen bei diesem Rezept für einen Wow-Effekt. Wie man mit wenigen Zutaten eine Hähnchenbrust zum Festessen macht, zeigt ein Koch aus dem Altenburger Land, wo Safran angebaut wird.

Maishähnchenbrust mit Blumenkohl und leuchtend gelber Safran-Kardamom-Sauce ist eine Kreation von Küchenchef Thomas Bucher aus dem Altenburger Land.

Altenburg - Sie wollen gern Safran richtig in Szene setzen? Dafür hat Thomas Büchner, Küchenchef im Hotel Reussischer Hof in Schmölln ein passendes Rezept- für Maishähnchenbrust mit Blumenkohl und Safran-Kardamom-Sauce an Kartoffel-Mandel-Plätzchen. Und das geht so:

Zutaten für vier Portionen:

4-mal Maishähnchenbrust à 200 Gramm (Alternative für feierliche Anlässe: Entenbrust)

1 Kopf Blumenkohl

250 g Butter

20 ml Zitronensaft

100 ml Gemüsefond

1 Vollei

4 Eigelb

Etwa 25 Safranfäden

1 Messerspitze Kardamom

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Das Fleisch 1-2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Die Hähnchenbrüste auf der Hautseite in eine kalte Pfanne legen und langsam knusprig braten, wenden und für zwei weitere Minuten braten. Salzen und pfeffern. Den Ofen auf 140 Grad Umluft vorheizen und die Hähnchenbrüste ca. 15 Minuten lang fertig garen.

Den Blumenkohl klein schneiden und nach Belieben weichkochen.

Den Gemüsefond mit dem Safran und Kardamom einweichen und über Nacht im Kühlschrank quellen lassen.

Die Butter in einem Topf gemeinsam mit dem Fond und dem Zitronensaft langsam erwärmen.

Eigelb und Ei mit einem Schneebesen einmixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Danach die Masse durch ein Sieb geben und über einem Wasserbad schaumig schlagen, aber nicht zu lange.

Als Beilage empfiehlt der Küchenchef Kartoffelpüree, Kroketten oder – etwas raffinierter – Kartoffel-Mandel-Plätzchen.

Für die Kartoffel-Mandel-Plätzchen braucht man folgende Zutaten:

4 große mehligkochende Kartoffeln

1 Eigelb

1 Schalotte

2-3 EL Mandeln gehobelt

2 EL gehackte Petersilie

2 Würfel Butter 2-3 cm Kantenlänge

1 EL Speisestärke

Salz, Pfeffer, etwas Mehl

Zubereitung: