weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Zehn Tage vor Start: Magdeburgs OB: „Weihnachtsmarkt kann vorerst nicht genehmigt werden“

Zehn Tage vor Start Magdeburgs OB: „Weihnachtsmarkt kann vorerst nicht genehmigt werden“

Die Stadt Magdeburg kann der Weihnachtsmarkt GmbH keine Genehmigung für den Weihnachtsmarkt erteilen. Grund ist ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes, in dem hohe Auflagen gefordert werden. Ist das das Aus für den Budenzauber?

Von Sabine Lindenau 10.11.2025, 13:46
Gute Miene zum bösen Spiel: Dekorateurin Conny Bachmann gestaltet einen Stand auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Doch die Angst schwingt mit, morgen schon wieder alles abbauen zu müssen.
Gute Miene zum bösen Spiel: Dekorateurin Conny Bachmann gestaltet einen Stand auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Doch die Angst schwingt mit, morgen schon wieder alles abbauen zu müssen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Die Stimmung bei den Schaustellern, die aktuell die Stände auf dem Alten Markt aufbauen ist gedrückt. Die Angst, dass sie morgen schon wieder alles abbauen müssen, ist groß. Und das nicht zu Unrecht. Die Stadt erteilt nach dem Schreiben des Landesverwaltungsamtes vorerst keine Genehmigung. Wie es zehn Tage vor dem geplanten Beginn des Magdeburger Weihnachtsmarktes weitergeht.