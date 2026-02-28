Artischocken, Paprika, Oliven – und dazu ein Dressing aus Sherry: Mit diesem Nudelsalat bringt Food-Bloggerin Julia Uehren Tapas-Feeling direkt auf den Teller.

Diese Zutaten bringen Tapas-Feeling zwischen die Muschelnudeln: Chorizo, Manchego, Artischocken, Oliven, Paprika - und ein Schuss Sherry.

Köln - Knusprig gebratene Chorizo lässt mich wie kein anderes Aroma an Spanien denken. Auch bei einem Bissen Manchego erwachen in mir Erinnerungen an warme Sommertage und gesellige Tapasabende.

Kurzerhand habe ich diese beiden Zutaten in einem Nudelsalat kombiniert. Und weil ich, wie die Spanier auch, gerne Artischocken essen, ist noch eine weitere typisch spanische Tapa hinzugenommen: Ensalada de Alcachofas, ein Artischockensalat, der oft mit Paprika und Oliven serviert wird.

Das Highlight in dem Artischockensalat ist das Dressing, das ich auch für diesen Nudelsalat nutze: Trockener Sherry und Rotweinessig geben dem Salat ein unvergleichliches Aroma.

Zutaten für 4 Portionen

250 g Muschelnudeln (oder Ähnliche)

150 g Chorizo am Stück (mild)

280 g Artischockenviertel in Öl

3 EL Sherry (trocken)

3 EL Zitronensaft

2 EL Rotweinessig

1 TL Zucker

1 Zehe Knoblauch (klein)

1 Zwiebel (rot)

65 g Oliven ohne Stein (grün)

1 Paprika (rot)

120 g Manchego

15 g Petersilie (glatt)

Zubereitung:

Nudeln nach Packungsanleitung al dente kochen. Später über ein Sieb in der Spüle abgießen und mit kaltem Wasser abspülen (damit die Nudeln nicht nachgaren).

Chorizo in dünne Scheiben schneiden und in einer großen Pfanne ohne Öl bei mittlerer Temperatur rundherum kross anbraten. Anschließend aus dem Fett heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Für das Dressing 2 EL von dem Öl der Artischocken mit 3 EL Sherry, 2 EL Zitronensaft, 2 EL Rotweinessig und 1 TL Zucker verquirlen. Knoblauchzehe schälen, durch eine Knoblauchpresse drücken und in das Dressing rühren. Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken (die Nudeln schlucken viel vom Aroma).

Zwiebel schälen und in dünne Ringe schneiden. Oliven ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Paprika waschen, Kerne und Stilansatz wegschneiden und den Rest auch in dünne Streifen schneiden. Die Artischocken abtropfen lassen. Tipp: Die Marinade auffangen, damit lässt sich bei nächster Gelegenheit eine Salatsoße verfeinern.

Die kalten Nudeln in eine große Salatschüssel geben und mit Dressing, Paprika, Zwiebeln, Oliven und Artischocken vermengen. Ca. eine Stunde ziehen lassen.

Vor dem Servieren die Petersilie waschen, trockenschütteln und samt Stielen grob hacken. Den Manchego in dünne Streifen schneiden.

Chorizo, Manchego und Petersilie vorsichtig untergeben. Ggf. noch mal mit Salz, Pfeffer, Rotweinessig und Sherry nachwürzen.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/