Marzipan, Kokos und ein Hauch Rosenwasser: Diese Nikolaus-Mützen sind echte Hingucker im Plätzchenteller oder Nikolaus-Säckchen – und der Trick mit dem Zuckerguss macht sie zum Deko-Highlight.

Schaftlach - Sie leuchten knallrot, tragen weiße Zuckerperlen als Bommeln und stehen durch ihre dreidimensionale Form wie eine Eins: Rezeptentwicklerin Christiane Kührt hat putzige Nikolaus-Mützen aus Marzipan für „Die coolsten Christmas Cookies für Teens“ (Gräfe und Unzer) entworfen. Dabei könnten die Leckereien fürs Nikolaus-Säckchen wahlweise auch als Weihnachtmann-Mützen durchgehen.

Die Hauptaufgabe ist das Modellieren der Marzipanmasse und das Dekorieren mit Zuckerguss, Zuckerperlen und Kokoskraspeln. Doch da gibt es einen Trick: „Damit die Raspeln als Schnee am Mützenrand und die Perle als Bommel auf der Spitze halten, darf der Zuckerguss noch nicht ganz trocken sein - denn dann wirkt er wie ein Kleber“, erklärt Backbuchautorin Christiane Kührt.

Mützen nicht zu heißt backen

Ihre Mengenangaben sind auf 9 Mützchen ausgelegt. „Man kann sie aber auch kleiner machen, dann werden es mehr“, so die Backexpertin. Allerdings müsse man da aufpassen. Es besteht die Gefahr, dass sie im Ofen schnell hellbraun werden. „Ohnehin sollten die Nikolaus-Mützen nur bei 160 Grad gebacken werden. Bei 180 bis 200 Grad wird der Zucker zu schnell dunkel“, erklärt Kührt.

Ein besonderer Touch bringt das Rosenwasser in das Mützen-Backwerk. „In gut sortierten Supermärkten gibt es das in der Backzutaten-Abteilung. Wenn nicht, wird man in der Apotheke fündig“, lautet Kührts Tipp. Wer das Rosenwasser-Aroma nicht mag, könne es alternativ durch 2 Tropfen Bittermandelaroma ersetzen, rät die Expertin. Neugierig? Dann ran an die Mützen!

Zutaten für ca. 9 Nikolaus-Mützen:

Für den Teig:

200 g Marzipanrohmasse

50 g Puderzucker

1 Eiweiß (M)

30 g Mehl

50 g gemahlene gehäutete Mandeln

2 EL Rosenwasser (nach Belieben)

Für die Deko:

100 g Puderzucker

ca. 3 EL Zitronensaft

rote Lebensmittelfarbe

30 g Kokosraspel

9 große weiße Zuckerperlen

Zubereitung: