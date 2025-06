Gefühlt landet Gebäck mit Johannis- oder Himbeeren viel öfter als Erdbeeren in der Röhre. Warum eigentlich, fragt sich Food-Bloggerin Mareike Pucka. Sie hat ein Erdbeer-Rezept zum Nachbacken kreiert.

Berlin - Ob feuriges oder helles Rot, transparent schimmerndes Gelb oder dunkles Violett - endlich ist wieder Beerenzeit. Den Anfang machen für mich die Köstlichsten von allen: die Erdbeeren. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich zum ersten Mal mit Erdbeeren gebacken habe. Kirschen, Johannisbeeren und Himbeeren sind gefühlt viel häufiger in Kuchen und Gebäck zu finden.

Völlig zu unrecht wird die Erdbeere hier unterschätzt. Dabei passt sie wunderbar in Rührteig, harmoniert mit Vanille und auch mit Schokolade, ist sozusagen ein richtiges All-Round-Talent. In den Erdbeermuffins kommt sie zusammen mit Buttermilch und knackigen Schokostückchen im Teig richtig zur Geltung und wird mit herrlich knusprigen Butterstreuseln getoppt.

Zutaten für 12 Erdbeermuffins mit Streuseln

Für den Rührteig:

200 g Mehl 405

100 g Zucker

2 TL Backpulver

125 g Butter

2 Eier

150 ml Buttermilch

Außerdem:

250 g Erdbeeren

75 g Schokodrops Zartbitter

Für den Streuselteig:

150 g Mehl 450

30 g Zucker

100 g weiche Butter

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ein Muffinblech mit Papierförmchen auslegen oder backfeste Muffinförmchen auf ein Backblech stellen.

2. Für den Streuselteig Mehl, Zucker und zimmerwarme Butter in eine Schüssel geben. Vermengen, bis grobe Teigstreusel entstehen. Die Streusel bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank stellen.

3. Die Erdbeeren putzen, waschen und in kleine Stücke schneiden.

4. Für den Rührteig Mehl, Backpulver, Zucker und Eier in eine Rührschüssel geben.

5. Die Butter zimmerwarm - oder kurz in der Mikrowelle erhitzt - dazugeben und die Zutaten verrühren.

6. Die Buttermilch mit in die Rührschüssel geben und alles zu einem homogenen Teig verarbeiten.

7. Nun noch Erdbeerstückchen und Schokodrops unterheben.

8. Den Teig in die vorbereiteten Muffinförmchen füllen - aber jedes Förmchen nur zu ca. 2/3 Dritteln mit Teig füllen.

9. Die gekühlten Streusel jeweils auf dem Teig verteilen.

10. In den vorgeheizten Ofen schieben und ca. 25 bis 30 Minuten goldbraun backen. Dabei unbedingt Stäbchenprobe machen, denn wegen der Erdbeeren ist der Teig recht feucht.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/