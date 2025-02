„Stiftung Warentest“ hat vegane Joghurt-Alternativen geprüft. Geschmacklich schneiden insgesamt die Kokos-Alternativen am besten ab.

Berlin - Auch wenn die Bezeichnung „Joghurt“ eigentlich tierischen Milchprodukten vorbehalten ist, weiß jeder, was mit „veganem Joghurt“ gemeint ist. Hergestellt werden diese Ersatzprodukte aus Soja, Kokos oder Hafer.

Mehr als jeder dritte vegane Ersatz ist „gut“

Die Zeitschrift „Stiftung Warentest“ (Ausgabe 3/2025) hat insgesamt 18 Produkte der Sorte „Natur“unter die Lupe genommen, acht Soja-Produkte und jeweils fünf auf Hafer- bzw. Kokosbasis. Das Ergebnis: sieben sind „gut“, neun „befriedigend“ und zwei „ausreichend“.

Als Testsieger benennen die Prüfer bei den Soja-Produkten „My Vay Sojaghurt Natur, ungesüsst“ von Aldi (Note 2,4). Die Soja-Produkte von Kaufland und Edeka schnitten zwar besser ab, haben laut Stiftung Warentest aber mittlerweile eine veränderte Rezeptur.

Testsieger auf Kokosbasis ist „So good so veggie aus Kokosmilch Natur“ von Andros (Note 2,1), beim Hafer wurde „Hafer Jogu Natur Bio“ von The vegan cow (2,2) am besten bewertet.

Geschmacklich überzeugt Kokos am meisten

Das Fazit beim Geschmack: grundsätzlich haben Sojaerzeugnisse eine bohnige Note, Kokosprodukte schmecken nach Kokos und Haferprodukte erinnern an Getreidebrei. Geschmacklich am besten schneiden insgesamt die Kokos-Alternativen ab, der Geschmacksverlierer kommt aus der Haferliga.

Was die Nährwerte betrifft, ist Soja unter den Alternativen die beste Wahl. Soja-Produkte punkten im Vergleich zu Hafer und Kokos mit viel Protein, weniger Fett und weniger Kalorien.

Original-Joghurt hat mehr Nährstoffe

Von den Nährstoffen her ziehe die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das Original dem Ersatz vor und empfehle zwei Portionen Milch oder Milchprodukte am Tag, heißt es in der Zeitschrift.

Wer nur Alternativen esse, solle daher angereicherte Produkte wählen. Jedem dritten aller getesteten Produkte wurde Kalzium zugesetzt, meist zusammen mit Vitamin D und B12, um sich dem Original anzunähern.

Klares Plus der Pflanzenbasierten dagegen: Sie sind besser fürs Klima als der echte Joghurt. Auch hier liegt Soja in der Bilanz noch einmal vor Hafer und Kokos.