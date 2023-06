Magdeburg/DUR - Die Reiselust ist bei vielen jungen Menschen groß. Ein sogenanntes "Gap-Year" nach der Schule ist schon lange keine Ausnahme mehr. Die Zeit zwischen Schule und Studium oder einer Ausbildung dafür zu nutzen, Erfahrungen im Ausland zu sammeln - davon träumen viele junge Leute. Auch im Studium oder in der Ausbildung gibt es oft Gelegenheit, frei und ungebunden die Welt zu erkunden - doch wie und wohin mit wenig Geld?

Großer Ansturm auf Deutsch-Französischen Freundschaftspass

Am Montag hatten 18- bis 27-Jährige in Deutschland die Möglichkeit, eins von 30.000 kostenlosen Bahntickets nach Frankreich zu erwerben. Der sogenannte "Deutsch-Französische Freundschaftspass" ist ein von Deutschland und Frankreich initiiertes Projekt anlässlich des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags. Die Freundschaft und Zusammenarbeit der Länder soll dabei gestärkt werden.

Doch viele Interessierte wurden enttäuscht: An die kostenlosen Tickets zu kommen, gestaltete sich schwierig, die Server waren überlastet, das Portal wurde zeitweilig geschlossen, plötzlich waren alle Tickets weg.

Der große Ansturm zeigt, dass günstige Reisemöglichkeiten von jungen Menschen gerne angenommen werden. Welche Alternativen gibt es zum Deutsch-Französischen Freundschaftspass? Wir stellen fünf von ihnen vor.

1. Interrail - Günstig durch Europa mit dem Zug reisen

Interrail bietet seit Jahren die Möglichkeit, günstig mit dem Zug durch Europa zu reisen. Mit verschiedenen Pässen kann man insgesamt 33 Länder erkunden. So gibt es beispielsweise den Global Pass, den man ab 194 Euro erwerben kann. Mit diesem Pass können alle 33 Länder mit einem Ticket bereist werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ein-Länder-Pässe ab 51 Euro. Mit diesem Pass kann eines von 29 ausgewählten Ländern entdeckt werden.

Bei den verschiedenen Pässen gibt es die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl an Reisetagen zu wählen, oder aber ein Ticket über einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise 22 Tage oder drei Monate, zu kaufen. Wer bereits weiß, dass er vielleicht nur vier Stopps auf seiner Interrail-Tour einlegen möchte, kann also ein Ticket wählen, mit dem er vier Tage innerhalb eines Monats reisen kann. Das ist in der Regel günstiger, als ein Ticket über einen bestimmten Zeitraum zu wählen.

Ein Ticket, das in einem bestimmten Zeitraum gilt, eignet sich am besten für Leute, die flexibel bleiben wollen und ihre Route nicht im Vornherein planen möchten. Wer ein Ticket, beispielsweise über 22 Tage bucht, kann in diesem Zeitraum so oft den Zug nehmen, wie er möchte. Diese Flexibilität hat jedoch auch seinen Preis und kostet in der Regel etwas mehr.

2. Work & Travel - Das Reisen auf dem Weg finanzieren

Zu einer der beliebtesten Arten des Reisens zählt bei jungen Menschen das Konzept von Work & Travel. Dabei benötigt man lediglich ein Startkapital, mit dem man per Zug, Bus, Auto oder Flugzeug in das gewünschte Land reist. Die Kosten vor Ort, Unternehmungen und weitere Reisen in dem Land werden dann für gewöhnlich mit dem Verdienst aus einem Job vor Ort bezahlt.

Beliebt sind dabei oft Arbeiten auf Farmen oder Bauernhöfen, da hier meistens auch direkt Schlafmöglichkeiten und Mahlzeiten angeboten werden. Aber auch durch eine Arbeit im Café, einem Restaurant oder einem Museum lässt sich das nötige Geld verdienen, um seine Reise nach einer gewissen Zeit fortzusetzen.

Doch aufgepasst: Bei einem Job im Ausland ist nicht nur die Sprache oft eine Hürde, sondern auch eine gültige Krankenversicherung, ein Bankkonto im jeweiligen Land sowie mancherorts eine Arbeitsgenehmigung. Empfehlenswert ist es deshalb, das Work & Travel-Abenteuer gemeinsam mit einer Organisation zu planen.

Hier bekommt man Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten vor Ort. Jobs werden oft direkt über die Organisation vermittelt. Außerdem lernt man schnell Leute kennen, wenn man alleine unterwegs ist.

Organisationen gibt es viele im Netz. Je nach Reiseziel und persönlichen Wünschen sollte sich hier individuell für die beste Organisation entschieden werden.

3. Mit dem 49-Euro Ticket in europäische Nachbarländer

Das 49-Euro Ticket gilt ab dem 1. Mai 2023. Mit dem Deutschland-Ticket kann man bundesweit im öffentlichen Nahverkehr fahren. Wie der Name schon sagt, ist das Ticket auf Fahrten innerhalb von Deutschland beschränkt. Doch die Grenztarifpunkte der Bahn machen es teilweise möglich, mit dem 49-Euro Ticket auch ins Ausland zu reisen.

Gemeint sind damit die Abrechnungsgrenzen zwischen zwei benachbarten Staatsbahnen. Die liegen nicht unbedingt auf den tatsächlichen Staatsgrenzen, sondern an Bahnhöfen. Bei einigen Nachbarländern liegen deutsche Grenztarifpunkte im Ausland. Deshalb gilt bis dorthin auch der Beförderungstarif der Deutschen Bahn - und damit auch das 49-Euro-Ticket.

Möglich ist es, in die Niederlande, nach Österreich, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Polen, Dänemark, in die Schweiz und nach Tschechien zu reisen. Bestimmte Ziele in Grenznähe sind hier auch mit dem Deutschland-Ticket erreichbar.

Zu den drei schönsten Ausflugszielen, die man auch im Ausland mit dem 49-Euro- Ticket besuchen kann, zählen Salzburg in Österreich, Luxemburg und Basel in der Schweiz.

4. Au Pair - Günstig im Ausland wohnen und die Welt entdecken

Neben Work & Travel ist auch die Arbeit als Au Pair im Ausland sehr beliebt, um günstig andere Länder kennenzulernen. Au Pairs leben und arbeiten für eine bestimmte Zeit bei einer Gastfamilie im Ausland, unterstützen sie im Haushalt und passen auf die Kinder auf.

Praktisch: Unterkunft und Verpflegung sind direkt dabei. Gleichzeitig verdient man als Au Pair Geld dazu, das man für Ausflüge, Erlebnisse und Trips oder Reisen in seiner freien Zeit nutzen kann. Auch hier ist also lediglich ein wenig Startkapital gefragt, um in das jeweilige Land zu kommen.

Auch für die Arbeit als Au Pair gibt es zahlreiche Organisationen, die Familien vermitteln, die eine Stelle als Au Pair ausgeschrieben haben. Die meisten Organisationen helfen gleichzeitig bei allen nötigen behördlichen Angelegenheiten im Ausland und sind bei Problemen oder Fragen direkt vor Ort zur Stelle.

5. Jugend- und Gruppenreisen - Gemeinsam um die Welt

Es gibt im Netz zahlreiche Anbieter, die Jugend- und Gruppenreisen anbieten. Sei es mit dem Bus ins Sommercamp nach Frankreich, in den Partyurlaub nach Ibiza oder zur Sprachreise nach London. Vieles ist möglich - und in der Gruppe sind Unterkünfte und Reisekosten meist billiger. Ein weitere Pluspunkt: Man ist mit Menschen im gleichen Alter unterwegs, kann neue Leute kennen lernen und neue Erfahrungen gemeinsam machen.