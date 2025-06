Bis in den Winter: Regelmäßig aus dem Hochbeet ernten

Wer sein Hochbeet optimal nutzen will, braucht mehr Planung als Fläche.

Stuttgart/Güntersheim - Groß ist die Euphorie im Frühjahr, das Hochbeet zu bepflanzen. Da wird fleißig eingekauft und solange die Pflanzen klein sind, fühlt sich alles gut an. Sie sollen wachsen und meist tun sie das auch. Plötzlich wendet sich das Blatt und man wird der Salat- und später der Zucchini-Schwemme nicht Herr.

Das zeigt: Es zahlt sich aus, rechtzeitig zu planen. Viel wichtiger als der kurzzeitige Überfluss ist die kontinuierliche Ernte bis in den Herbst. „Es ist hilfreich, wenn man sich bei dem normalen Gemüseeinkauf auf dem Markt oder im Supermarkt notiert, wie viel Salat, Zwiebeln, Tomaten und anderes Gemüse tatsächlich verbraucht wird“, sagt Gartenbau-Ingenieur und Buchautor Folko Kullmann. So schafft man sich einen Überblick über den Bedarf.

Planung ist das A und O

Allerdings sollte man auch bedenken, dass man für eine vollständige Selbstversorgung aus dem Hochbeet doch etwa 25 Quadratmeter Anbaufläche pro Person bereithalten sollte. In der Regel hat man viel weniger Fläche.

So stellt sich die Frage, ob man Gemüse anbaut, das interessant ist für Kinder, wie beispielsweise Kartoffeln und Erdbeeren, oder ob man Pflücksalate, Tomaten, Paprika und Kräuter für den Direktverzehr bevorzugt. Diese Planung macht man am besten, bevor man anfängt.

Grundsätzlich stellt man dem Bedarf die Durchschnittserträge gegenüber. Der Gartenbau-Ingenieur gibt folgende Faustwerte für verschiedene Gemüsesorten an:

Bei Tomaten sollte man mit fünf bis zehn Kilogramm Früchte pro Pflanze rechnen.

Will man Pflücksalate durchgehend beernten so braucht man drei bis vier Pflanzen, die nach zwei bis drei Wochen nachgepflanzt werden.

Bei Sprossenbrokkoli und Zucchini reicht eine Pflanze für ein bis zwei Personen.

Auf einem Quadratmeter Bohnen werden etwa zwei Kilo Hülsen geerntet und bei Erbsen ist es etwa ein Kilo.

Gemüse in Sätzen anbauen

Grundsätzlich sollte man den Anbau von Gemüse mit kurzer Kulturdauer in Sätzen planen. Das bedeutet man sät oder pflanzt stets im Abstand von etwa zwei Wochen. „Gemüse, wie Möhren, Bohnen, Erbsen und Salate können so über Monate immer frisch geerntet werden“, sagt der Gartenbau-Ingenieur.

Damit man das Gemüse nicht zu eng pflanzt, rät Folko Kullmann das Hochbeet mit Schnüren oder schmalen Latten in ein Raster einzuteilen – etwa 30 mal 30 Zentimeter oder 40 mal 40 Zentimeter. In jedes dieser Quadrate werden unterschiedliche Gemüse gepflanzt.

Der Vorteil: Sie erhalten eine schöne Mischkultur und die kleinen Rasterquadrate verhindern, dass man zu viele Setzlinge einer Art pflanzt. In ein kleines Quadrat kommen etwa ein bis zwei Salatsetzlinge, eine Tomate oder ein Mangold.

Den Platz im Beet optimal nutzen

Bei Fruchtgemüse wie Tomaten, Kürbis, Kohl und Kartoffeln dauert die Kultur lange. Um den durchschnittlichen Bedarf an Kartoffeln zu decken, müsste man eine große Fläche reservieren.

Ein Tipp von Folko Kullmann: Pflanzen Sie lieber besondere Kartoffelsorten im Hochbeet, die es nur selten auf dem Markt gibt, als Delikatesse. Das gilt auch für Kürbisse, denn sie nehmen im Laufe des Sommers viel Platz in Anspruch.

Nach dem Hochsommer gibt es bei am Stab geführten Tomatensorten oft wieder Licht an der Basis. „Das sind ideale Bedingungen für etwas Kresse oder ein paar Radieschen, bei mehr Platz auch mal für einen Pflücksalat“, sagt Gartenbuchautorin Marianne Scheu-Helgert.

Hervorragend wachsen im Hochbeet auch allerlei Kräuter. Kurzlebige Kräuter wie Basilikum oder Rauke setzt man entlang der Längsseiten an den Rand, so die Gartenbuchautorin. Dort kann man sie gut ernten, sie können etwas überhängen und bekommen ausreichend Licht.

An die Schmalseiten pflanzt man Dauerkräuter wie Schnittlauch, Thymian und Oregano, oder auch Erdbeeren – am liebsten mehrmals tragende Sorten von Monatserdbeeren wie „Rügen“.

Auf gute Nachbarschaft!

Ein wichtiger Aspekt für das gesunde Wachstum der verschiedenen Gemüsekulturen ist die gute Nachbarschaft. Als Beispiele für Gemüse, die gut nebeneinander wachsen, nennt Gartenbau-Ingenieur Kullmann Petersilie und Tagetes sowie Möhren und Zwiebeln.

Weniger gut gedeihen Bohnen und Erbsen, Salat und Sellerie in unmittelbarer Nachbarschaft. Es spielt auch eine Rolle, welche Frucht zuvor an der Stelle gewachsen ist. So wächst beispielsweise Rote Bete besonders gut, wenn auf dem Beet vorher Kohlrabi oder Salat angebaut wurde.

Lücken füllen ab Ende Juni

Ab Ende Juni gilt es, entstehende Lücken schnell und planvoll zu ergänzen mit Gemüsen, die im Herbst oder gar erst im Laufe des Winters geerntet werden. Als Beispiele nennt Marianne Scheu-Helgert Chinakohl ab Juli, Zuckerhut ab August, Radicchio und Pak Choi und gern auch nochmals Frühlingsgemüse wie Frührettich oder Salate.

Feldsalat sät man mehrmals büschelweise in Multitopfplatten und pflanzt sie drei Wochen später ins Hochbeet aus. So hält sich der Salat über den ganzen Winter auf dem Beet.

Damit diese Kulturen keinen Schaden nehmen, holt man kurz vor den ersten Frösten im Oktober das Verfrühungsvlies wieder aus dem Schuppen - es bleibt bis Februar griffbereit.

Fruchtfolge im Beet beachten

Als Fruchtfolge wird der jährliche Wechsel von verschiedenen Gemüsen auf einem Beet bezeichnet. Mit dieser Methode soll verhindert werden, dass sich Krankheiten festsetzen. Zudem werden so die unterschiedlichen Nährstoffansprüche der Gemüsearten berücksichtigt.

So könnte eine Fruchtfolge aussehen: