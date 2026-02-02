Ganz ohne Bohren und Sägen geht es zwar nicht. Doch wer die passenden Werkzeuge zur Hand hat, kann aus einem eingestaubten Sitzmöbel fix ein Regal mit Handtuchhalter im Shabby Chic basteln.

Mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich ein alter Stuhl zu einem Handtuchhalter mit Ablagefläche umfunktionieren.

Köln - Sie wollen Ihre alten Küchenstühle ausrangieren oder haben das ein oder andere Stück ungenutzt im Keller stehen? Dann können Sie einen der Stühle auch einfach zum Badmöbel umfunktionieren: Die DIY Academy in Köln hat eine Anleitung parat, mit der Hobby-Bastler in wenigen Schritten aus dem Sitzmöbel einen Handtuchhalter mit Ablagefläche kreieren können.

Dafür brauchen Sie neben besagtem Stuhl:

zwei Metallwinkel, ca. 8-10 cm

ein Brett, ca. 12 cm breit – die Länge sollte zur Länge des Stuhls passen

acht Holzschrauben à 3 x 35 mm

vier Schrauben à 4 x 60 mm

vier Dübel

Schleifpapier oder Multischleifer

Akku-Stichsäge

Steinbohrer, 6mm

Akku-Bohrschrauber

Stift

Wasserwaage

Sägen und bohren: Fünf Schritte vom Stuhl zum Regal

Und so geht’s: