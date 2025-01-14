Noch bis zum 6. Februar 2026 können in Sachsen-Anhalt etwa 200.000 Schüler ihre Winterferien genießen. Hier gibt es Tipps für die schönsten Ausflugsziele und Ideen für Unternehmungen zwischen Halle und Magdeburg.

Für kleine Höhlenforscher geht es bei einer Führung mit Helm und Taschenlampe durch die Tropfsteinhöhlen in Rübeland.

Magdeburg/Halle (Saale). - Langweile bei kalten Temperaturen? Das muss nicht sein. Kinder und Familien haben in Sachsen-Anhalt genügend Auswahl, um die Winterferien bei spannenden Ausflügen zu genießen.

Ob eine frostige Reise in den Magdeburger oder Hallenser Zoo, kreative Angebote in Museen oder Schlittschuhlaufen - hier gibt es eine Übersicht, was in Sachsen-Anhalt in den Winterferien so los ist.

Ferienprogramm: Auf frostiger Reise im Magdeburger Zoo

In den Winterferien geht es für Kinder auf eine spannende Entdeckungsreise rund um den Globus – vom eisigen Sibirien bis in die Regenwälder Südamerikas. Spielerisch erfahren die Nachwuchs-Zoologen, wie Tiere mit Kälte umgehen und sich an den Winter anpassen.

Die Kinder schlüpfen selbst in die Rolle von Bienen und testen, wie sich die kleinen Insekten warmhalten. Danach wird im Zoo Magdeburg erkundet, wie die Tiere dort durch die kalte Jahreszeit kommen und worauf die Tierpfleger besonders achten.

Im zweiten Teil werden die Ferienkids zu kleinen Artenschützern: Sie basteln Futter für heimische Wildvögel und nehmen es mit nach Hause, um den Tieren im Winter zu helfen.

Winterferienprogramm „Frostige Reise“, 2., 4. und 6. Februar 2026, 10–12.30 Uhr, Zoo Magdeburg, Haupteingang Zoowelle, 19 Euro pro Kind (8–12 Jahre)

Auf Tuchfühlung mit Hirschen: Damwildfütterung im Magdeburger Elbauenpark

Im Rahmen der Winterangebote im Elbauenpark findet am 31.01.2026 und 04.02.2026 eine öffentliche Damwildfütterung statt. Jeweils um 10:30 Uhr bietet sich am Gehege auf dem Großen Cracauer Anger die Gelegenheit, Schaufler, Spießer und Kälbchen aus nächster Nähe bei der Fütterung durch den Förster Uwe Frömert zu beobachten. Der Zugang zu diesem winterlichen Schauspiel ist bis Ende Februar kostenfrei.



Winterferienprogramm: 31. Januar und 4. Februar, jeweils 10.30 Uhr, Elbauenpark Magdeburg

Schlittschuhlaufen in der Festung Mark in Magdeburg

Mitten in Magdeburg lädt die „Eiszeit in der Festung Mark“ zum Wintervergnügen für die ganze Familie ein. Im festlich illuminierten Innenhof erwartet Besucher eine rund 500 Quadratmeter große Eisfläche – die größte mobile Freiluft-Eisbahn in Sachsen-Anhalt. Unter dem Motto „Raus aus den engen Stuben – rein ins Wintervergnügen“ drehen hier Fortgeschrittene ihre Runden entlang der historischen Stadtmauer, während Kinder mit Lauflern-Pinguinen ihre ersten Schritte auf dem Eis wagen können.

Schlittschuhe gibt es vor Ort zum Ausleihen. Für Schulklassen und Gruppen sind Anmeldungen möglich, Firmen und Vereine können die Eisbahn sogar exklusiv nutzen, etwa fürs Eisstockschießen. Heiße Getränke, Snacks und die MDCC-Lounge sorgen für Pausen mit Wohlfühlfaktor.

Eiszeit in der Festung Mark, 10. Januar bis 15. Februar 2026, öffentliches Eislaufen Di – Fr 14 – 18 Uhr, Sa 10 – 22 Uhr (mit Eisdisco 18 – 22 Uhr), So 10 – 20 Uhr;

während der Winterferien (2. – 6. Februar) durchgehend 10 – 18 Uhr

Zauberhafte Lichterwelten erhellen die Magdeburger Innenstadt

Die Magdeburger Lichterwelt verwandelt die Stadt noch bis zum 2. Februar in ein glitzerndes Winterland. Im Zentrum stehen die monumentalen Leuchthalbkugeln auf dem Domplatz, die gemeinsam mit Lichtspielen die historische Domkulisse in Szene setzen. Der Magdeburg-Schriftzug auf dem Willy-Brandt-Platz bietet zusammen mit leuchtenden Fotorahmen ideale Motive für Erinnerungsfotos.

Kreative Ferienangebote in den Magdeburger Museen

Im Kulturhistorischen Museum gibt es am 6. Februar um 10 Uhr für Kinder ab 10 Jahren einen Kreativ-Workshop unter dem Motto "Buntes Licht - Geschichten aus Glas", in dem mit Transparentpapier moderne Fenster für den Dom gebastelt werden.



Kostenfrei!



Im Dommuseum findet am 4. Februar um 10 Uhr ein Bastel-Workshop für Kinder ab 8 Jahren statt. Mit ottonischen Baumaterialien werden Mosaik-Untersetzer hergestellt.



Kosten: 3 Euro/Kind



Im Naturkundemuseum wird am 3. Februar um 14 Uhr ein Miniaturmuseum selbst gemacht.



Kosten: 1 Euro/Kind



Es wird um Anmeldung unter museen@magdeburg.de gebeten.



Das Kunstmuseum bietet am 4. und 11. Februar um 15 Uhr ein Programm für Kinder an, bei dem die Erkundung originaler Sammlungsstücke mit praktischer Arbeit im Kinderatelier kombiniert wird.



Kostenfrei!

Lampion- und Lichterführung für Kinder in Magdeburg

Die Stadtführung für Kinder in Magdeburg widmet sich spielerisch der Architektur und Geschichte der Stadt. Im Fokus stehen dabei die Grüne Zitadelle, der Magdeburger Dom sowie die Ära von Kaiser Otto.



Datum: 4. Februar, 17 Uhr, Treffpunkt: Dommuseum Ottonianum, Domplatz 15, 39104 Magdeburg

Winter-Wanderung im Harz

Es gibt viele Möglichkeiten, die verschneite Landschaft des Harzes zu entdecken: ob bei einer Wanderung zum Brocken oder einem Besuch des Schlosses Wernigerode. Wer die Winteridylle erleben möchte, sollte jedoch vorher prüfen, welche Wege zugänglich und geräumt sind.

Schierker Wintersportwochen: Glanz, Eis & Schnee im Harz

Vom 31. Januar bis 14. Februar 2026 wird Schierke wieder zum Treffpunkt für alle, die Winter, Bewegung und besondere Erlebnisse lieben. In der winterlichen Harzer Bergwelt erwartet Familien, Sportfans und Neugierige ein abwechslungsreiches Programm mit großer Eröffnungsshow und vielen Mitmachangeboten. Ob Skilanglaufkurse, Schnupper-Biathlon oder Eishockey für Anfänger – hier kommen Groß und Klein aktiv in Bewegung. Dazu gibt es Highlights wie das Iglufest und den Eisfasching, Eisdisco in der Schierker Feuerstein Arena, Rodeln im Feuerschein und spannendes Eisstockschießen um den „Schierker Eiskristall“.

Schierker Wintersportwochen, 31. Januar bis 14. Februar 2026, Schierke (Harz), u. a. Schierker Feuerstein Arena

Kinder-Eis-Fasching in der Schierker Feuerstein-Arena

Der traditionelle Eisfasching bietet Unterhaltung für Kinder und Erwachsene, begleitet von einem Auftritt der Eiskönigin und eines Schneemanns sowie einer Mini-Eisdisco mit DJ Vossi. Für kostümierte Kinder ist der Eintritt frei, wobei das kreativste Kostüm mit einem Preis prämiert wird. Vor Ort können Schlittschuhe für 3,50 € sowie Fahrhilfen für 2,00 € pro Stunde ausgeliehen werden.



Datum: 3. und 10. Februar, jeweils 16 Uhr, Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, 38879 Wernigerode OT Schierke

Besuch beim Schlossgespenst in Wernigerode

Ein Märchenschloss ohne Gespenst - das gibt es nicht. Auch im Wernigeröder Schloss spukt es, zumindest in den Winterferien. Bei einer Führung durch das Schloss wird das Gespenst besucht.

Auf den Spuren der „Schule der magischen Tiere“ im Schloss Wernigerode

Die kostenpflichtige Drehort-Führung im Schloss Wernigerode ist seit längerer Zeit bis Ende März im Voraus komplett ausgebucht. Alternativ können Film- und Buchfans die kostenfreie Set-Caching-Mission "Werde Teil der magischen Gemeinschaft" mit mehreren digitalen Stationen auf dem Weg vom Ortszentrum bis hoch zum Schloss spielen.

Oben auf dem Schlossvorplatz gibt es eine weitere kostenfreie Foto-Tour mit der Set-Caching App, in der man lustige Fotos mit den Figuren aus dem Film und sich selbst machen kann.Die Touren sind in Zusammenarbeit mit der Autorin Margit Auer, dem Schloss Wernigerode sowie des Harzer Tourismusverbandes entstanden.

Die kostenfreie Set-Caching-Mission "Werde Teil der magischen Gemeinschaft" gibt es in Wernigerode. Foto: Set-Jetting GmbH

Taschenlampenführung in Rübeland

Für kleine Höhlenforscher geht es bei einer Führung mit Helm und Taschenlampe durch die Tropfsteinhöhlen in Rübeland. Die Entdeckungsreise führt ins "Reich der Finsternis", vorbei an beeindruckenden Tropfsteingebilden und tierischen Höhlenbewohnern.

Geheimnisvolles Kloster Michaelstein: Mit der Taschenlampe auf Entdeckungstour

Am 24. Januar und 7. Februar lädt das Kloster Michaelstein (Harz) zu einer besonderen abendlichen Entdeckungstour ein. Während der 90-minütigen Taschenlampenführung wird die historische Klausur erkundet, das Licht der eigenen Lampen sorgt in der Dunkelheit für eine geheimnisvolle Stimmung. Das Angebot richtet sich an alle Abenteurer ab etwa acht Jahren.

Kreative Winterferien im Schraube-Museum in Halberstadt

In den Winterferien wird es kreativ im Schraube-Museum für Wohnkultur um 1900 in Halberstadt. Kinder, Familien sowie Kindergarten- und Hortgruppen sind eingeladen, bei einer fröhlichen Mitmachaktion rund um den Schneemann dabei zu sein. Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln – Die Schneemann-Ausstellung“ findet am 5. und 6. Februar, jeweils von 10 bis 12 Uhr, eine Bastelaktion für kleine und große Schneemann-Fans statt.

Unter dem Motto „Drei Kugeln und ein Lächeln“ entstehen aus verschiedenen Materialien ganz individuelle Schneemänner. Dabei entdecken die Kinder spielerisch, wie sich der Schneemann im Laufe der Zeit verändert hat – vom einst eher grimmigen Wintersymbol hin zur heutigen liebenswerten und fröhlichen Kultfigur.

5. und 6. Februar, jeweils von 10 bis 12 Uhr, der Kostenbeitrag für die Bastelaktion beträgt 3 € pro Kind. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 03941/551474 oder per E-Mail an aufsicht@halberstadt.de

Kreativer Ferienworkshop in Haldensleben: Frühstücksbrettchen selbst brandmalen

In den Winterferien können Kinder und Jugendliche in der KulturFabrik Haldensleben kreativ werden und ihr eigenes Frühstücksbrettchen gestalten. Beim Workshop lernen sie die Technik des Brandmalens kennen und üben zunächst an einem Probestück, bevor sie Motive oder Sprüche in ein Brettchen aus handverarbeitetem Holz aus dem Süplinger Zauberwald einbrennen. Eigene Ideen dürfen gern mitgebracht oder gemeinsam vor Ort entwickelt werden. Jedes Brettchen wird mit einer Herkunftskarte versehen und kann anschließend mit nach Hause genommen werden. An anderen Tagen gibt es noch viele andere Fernienveranstaltungen.

Winterferien-Workshop: Frühstücksbrettchen brandmalen, 3. Februar 2026, 9.30–11.00 Uhr, KulturFabrik, Gerikestraße 3a, 39340 Haldensleben, 5 Euro, Voranmeldung erbeten unter Tel. 03904/40159

Porzellan bemalen im Museum Schloss Bernburg

Am Samstag, den 31. Januar, lädt das Museum Schloss Bernburg von 10 bis 12 Uhr zu einer kreativen Mitmachaktion für Kinder ein: Kinder malen ihren Star auf Porzellan. Zusätzlich bieten wir einen exklusiven Kinderrundgang durch die Stefanie-Hertel-Ausstellung an.

Die Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro, Materialien sind bereits enthalten. Das Museum bittet um Anmeldung via E-Mail: sielmon@museumschlossbernburg.de oder telefonisch unter 03471/625007.

Offene Ferienwerkstatt in Luthers Elternhaus in Mansfeld

Wohin in den Ferien? – Mittelalterliche Spiele ausprobieren, Kupfer herstellen oder auf archäologische Spurensuche gehen – das alles ist in den Winterferien vom 2. bis 6. Februar jeweils 10 Uhr für Familien sowie Schul- und Hortgruppen in Luthers Elternhaus möglich. Kleine und große Gäste entdecken spannende Dinge, testen ihre Fähigkeiten und werden kreativ. Die Programme können individuell gestaltet werden. Die Ferienveranstaltungen richten sich an Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien. Hort- und Schulgruppen können ebenfalls Termine vereinbaren.



2. bis 6. Februar, 10 Uhr, Dauer etwa 3 Stunden, Luthers Elternhaus, Lutherstraße 29, 06343 Mansfeld-Lutherstadt

Die Anmeldung ist per E-Mail an bildung.mansfeld@luthermuseen.de oder telefonisch unter 034782 9193 813 möglich. Kosten: 5 Euro pro Person und Tag

Ferien in Eisleben: Workshop "Wer bin ich?"

In Kooperation mit der Theaterpädagogik des Theaters Eisleben sind Jugendliche ab 14 Jahren in diesem Workshop dazu eingeladen, sich mit wichtigen Fragen wie „Wer bin ich? Und was macht mich aus?“ zu beschäftigen. Aus den Überlegungen sollen ganz individuelle Texte entstehen, die die Jugendlichen mithilfe der Theaterpädagogen erstellen. Am letzten Tag des Workshops wird es eine Präsentation geben, in der die Teilnehmenden ihre ganz persönlichen Ausführungen vortragen werden.



Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren Dauer: jeweils 5 Stunden

Luthers Sterbehaus, Andreaskirchplatz 7, 06295 Lutherstadt Eisleben

Die Anmeldung ist per E-Mail an bildung.eisleben@luthermuseen.de oder telefonisch unter 03475 7147 823 möglich. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person und Tag.

Fantasy Island: Magische Lichterwelten entführen Familien in fantastische Welten

Mit der Ausstellung „Fantasy Island“ gibt es ein besonderes Lichtspektakel im halleschen Bergzoo. Als Fortsetzung der erfolgreichen Schau „Mythen, Märchen und Legenden“ entführt die neue Inszenierung Familien in ein Fantasie-Universum voller Drachen, Elfen, Zwerge, Meereswesen, Trolle, Zauberer und Hexen.

Auf dem Reilsberg in Halle entstehen sieben kunstvoll gestaltete Themenwelten, inspiriert von bekannten Fantasy-Geschichten aus Büchern, Filmen und Computerspielen – von „Herr der Ringe“ bis „Game of Thrones“. Die leuchtenden Installationen aus Licht und Seide sprechen nicht nur eingefleischte Fantasy-Fans an, sondern laden die ganze Familie ein, für ein paar Stunden in andere Welten einzutauchen und den Alltag zu vergessen.

Ferienprogramm in der Stadtbibliothek in Halle

Manga-Zeichenworkshop: In der Stadtteilbibliothek Nord findet am 04.02. und 05.02. jeweils um 10:00 Uhr ein Manga-Zeichenworkshop unter der Leitung von Sandra Lorenz statt. Das Angebot vermittelt Grundlagen des Comiczeichnens für Anfänger und Fortgeschrittene ab 6 Jahren, wobei auch Erwachsene teilnehmen können.



Sämtliche Materialien werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Termine können einzeln besucht werden, erfordern jedoch eine vorherige Anmeldung per Telefon (0345 5232014) oder E-Mail.



Dash-Abenteuer mit Katapult und Codingspaß: In der Jugendmediathek der Stadtbibliothek in der Salzgrafenstraße findet 2. Februar von 11:00 bis 12:30 Uhr und am 4. Februar von 15:00 bis 16:30 Uhr ein Workshop mit Dash-Robotern statt. Das Angebot ermöglicht es, die Roboter per Tablet zu steuern, Challenges zu bestreiten und Grundlagen des Codings sowie Hindernisparcours kennenzulernen. Die Teilnahme ist einzeln oder in Teams möglich und erfordert keine vorherige Anmeldung.



Game together - gemeinsam zocken: Am 03.02. findet von 11:00 bis 12:30 Uhr in der Stadtbibliothek am Hallmarkt das kostenfreie Gaming-Event „Game together“ statt. Das Angebot ermöglicht das gemeinsame Spielen von Nintendo-Switch-Titeln wie Mario Kart oder Kirby in Teams oder gegeneinander. Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist eine elterliche Erlaubnis erforderlich, ab 16 Jahren genügt die Bibliothekskarte. Auch Eltern sind zur Teilnahme eingeladen.

Experimente-Werkstatt Mathematik in Halle

Die „Experimente Werkstatt für Mathematik“ ermöglicht am 02.02. ab 14:30 Uhr unter dem Leitsatz „Hands on, minds on!“ einen praktischen Zugang zur Welt der Mathematik. In der Mansfelder Straße 15 stehen verschiedene Stationen zum Basteln, Spielen und Experimentieren bereit. Der offene Nachmittag bietet neben der freien Erkundung mathematischer Phänomene auch jahreszeitliche Schwerpunkte wie Falttechniken oder Brückenbau.



Datum: 2. Februar, 14.30 Uhr, Mansfelder Straße 15, Seiteneingang Lührmann, Halle

Ausflug nach Leipzig: Magisches Tropenleuchten im Zoo und Eislaufbahn auf dem Augustusplatz

Das „Magische Tropenleuchten“ erwartet die Gäste des Leipziger Zoos bis zum 8. Februar. Mit dabei sind künstlerische Live-Acts wie Feuer- und Lichtshows sowie Schwarzlichttheater auf zwei Bühnen und eine spektakulär illuminierte Tropenerlebniswelt im Gondwanaland. Kinder können sich an einer bunten Mitmach-Schattenwand und beim Ausprobieren von Neonfarben austoben.

Der Augustusplatz in Leipzig verwandelt sich bis zum 1. März in eine Winterlandschaft. Eine Welt aus weißen Hütten und Pagoden, kleinen Bars, einem überdachten Biergarten und gemütlichen Feuerschalen lädt zum Genießen ein. Für sportliche Herausforderungen sorgt nicht nur eine Eisstockbahn, sondern auch der besondere Höhepunkt: eine der größten runden Eisbahnen Deutschlands.