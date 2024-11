Ihr Bad ist eher eine enge, dunkle Höhle als ein heller, wohnlicher Ort, in dem man sich gerne aufhält? Zeit für Veränderungen. So wirkt der Raum größer und gemütlicher.

Einrichtung und Co: 3 Gestaltungstipps für kleine Bäder

Köln - Duschen, baden, rasieren, schminken: Im Bad verbringen wir oft recht viel Zeit. In puncto Größe ist der Raum in vielen Wohnungen allerdings nicht ganz vorn mit dabei. Und auch bei der Gemütlichkeit gibt es nicht selten ungenutztes Potenzial.

Die DIY Academy in Köln hat Tipps, wie man auch ein kleines Badezimmer wohnlich gestalten kann:

1. Tricks mit Fliesen

Schmale Badezimmer kann man mit Hilfe rechteckiger Bodenfliesen breiter wirken lassen. Die Fliesen werden dafür am Boden quer statt längs verlegt. Will man den Raum optisch in die Höhe strecken, kann man die Wandfliesen der DIY Academy zufolge außerdem vertikal verlegen.

Wer Bäder – außer in der Dusche – nur halbhoch fliest, lässt den Raum demnach offener wirken. Das kommt besonders kleinen Bädern zugute.

2. Mit Farbe und Licht arbeiten

Nicht immer kann man das Bad neu fliesen oder fliesen lassen. Streichen geht aber in der Regel auch in Mietwohnungen. Um kleine Räume größer wirken zu lassen, sollte man dafür zu hellen Farben greifen. Ideal sind laut DIY Academy Pastelltöne, warme Beigetöne, ein frisches Gelb, Hellgrau oder ganz klassisch: Weiß. Auch eine Idee: Zarte Blau- oder Grüntöne. Sie schaffen zusätzlich Raumtiefe. Doch Vorsicht: Entscheiden Sie sich für eine Farbe. Muster lassen den Raum optisch kleiner wirken.

Zur Auflockerung können Sie ein paar dunklere Kontraste bei Handtüchern, Duschvorlegern und Co. setzen. Wählen Sie die am besten in einer dunkleren Nuance der Grundfarbe.

Übrigens: Auch mit der passenden Beleuchtung kann man den Raum gemütlicher wirken lassen. Dafür lässt man am besten nicht nur eine einzige Lampe von der Decke baumeln, sondern setzt auf mehrere, indirekte Lichtquellen. Das können zum Beispiel dimmbare Wandleuchten sein und Spots an Spiegeln.

3. Flache Möbel, große Spiegel und Pflanzen

Waschbeckenunterschrank und Spiegelschrank: Sie sind die Klassiker im Badezimmer. Braucht man mehr Stauraum, setzt man am besten auf geschlossene Schränke statt auf Regale. Denn hier können alltägliche Gegenstände Platz finden, ohne direkt im Blickfeld zu sein. Das Bad wirkt dadurch größer und ruhiger.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Möbel eher breit sind, dafür aber weniger Raumtiefe haben. Das streckt den Raum optisch in die Länge. Auch Hängeschränke lassen das Bad weniger zugestellt wirken.

Um das Bad größer wirken zu lassen, können Sie außerdem auf Spiegel setzen. Probieren Sie statt der rechteckigen Variante über dem Waschbecken mal mehrere Spiegel in verschiedenen Formen und Größen aus. Auch ein großer Spiegel auf der gegenüberliegenden Wand kann laut DIY Academy durch die Reflexion ein größeres Raumgefühl schaffen.

Bei der Deko sollten Sie in einem kleinen Bad laut den Einrichtungsexperten übrigens eher auf das Prinzip „Weniger ist mehr“ setzen. Gut machen sich allerdings Pflanzen. Hat man ein Bad ohne Fenster oder mit zu wenig Tageslicht können künstliche Pflanzen eine Alternative sein. Die gebe es, so die DIY Academy, auch in badezimmertauglich und echt aussehend.