Halle (Saale). - Er wächst in vielen Gärten, hat prachtvolle, violett-blaue Blüten und kann bis zu 30 Meter hoch werden: der Blauregen. Nun wurde er zur Giftpflanze des Jahres gekürt. Er tritt damit die Nachfolge der Petersilie an, die 2023 den Titel trug.

Den Titel vergibt der Botanische Sondergarten Wandsbek in Hamburg seit 2005 - und zwar nach Abstimmung, an der jeder teilnehmen kann. Die Wahl startet jedes Jahr am 1. Juni und läuft bis zum 15. Dezember. Bis zum 20. Mai kann man vorher Vorschläge für seine "Lieblings-Giftpflanze" einreichen.

Besonders die Samen des Blauregens sind giftig

Es gibt sechs bis zehn verschiedene Arten Blauregen. Diese stammen aus China, Australien, Nordamerika und Ostasien, gedeihen aber auch in Deutschland ohne zusätzlichen Winterschutz gut.

Der Blauregen ist eine Kletterpflanze und wächst vor allem an Hauswänden und Mauern. Nach Angaben des Botanischen Sondergartens Wandsbeks sind alle Pflanzenteile des Blauregens giftig: die Wurzel, Zweige, Rinde, Früchte und besonders die Samen.

Schon nach dem Verzehr weniger Samen kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen. Foto: dpa

Die Samen und Hülsen enthalten Lectine, Rinde und Wurzeln den Wirkstoff Wistarin. Bereits nach dem Verzehr weniger Samen kann es laut Giftzentrale Bonn zu folgenden Vergiftungserscheinungen kommen:

Magenbeschwerden

Erbrechen

Durchfall

Gesichtsblässe

Schläfrigkeit

Kopfschmerzen

Schwindel

Kreislaufkollaps

Bei dem geringsten Verdacht einer Vergiftung sollte man sich unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Giftpflanze des Jahres: Gemüsespargel auf Platz zwei

An der Wahl zur Giftpflanze des Jahres 2024 haben 2.610 Personen teilgenommen. Der Blauregen erhielt knapp 30 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei landete der Gemüsespargel, gefolgt vom Jakobskreuzkraut, dem Glücksklee und der Narzisse.

Eine Übersicht vorheriger Gewinner der Giftpflanze des Jahres: