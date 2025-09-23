Die Prognose des aktuellen Heizspiegels zeigt: Heizen wird teurer. Dabei könnten viele Haushalte deutlich sparen. Welche Maßnahmen etwas bringen - und was Sie im Alltag konkret beachten können.

Den Dreh raus: Schon mit minimalen Anpassungen des Heizverhaltens kann Geld gespart werden.

Berlin - In vielen Haushalten bleibt ein einfaches Sparpotenzial ungenutzt - neun von zehn Haushalten könnten ihre Heizkosten im Schnitt um etwa 400 Euro pro Jahr senken, so eine Schätzung der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.

Zugegeben, die höchsten Einsparungen lassen sich nur durch umfangreichere Investitionen erzielen. Dazu gehören etwa der Austausch von Fenstern, die Dämmung der Gebäudehülle oder der Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme, so Alexander Steinfeldt, Energieexperte bei co2online.

Doch neben großen Modernisierungsmaßnahmen, wie dem Austausch der kompletten Heizungsanlage, oder Maßnahmen, wie der Dämmung der Heizungsrohre oder einem hydraulischen Abgleich, haben Verbraucher auch im Alltag einige Optionen, um Energiekosten einzusparen.

Drei Tipps, die zum Teil erstaunlich banal klingen:

1. Richtig Lüften in der Heizsaison

Viele Menschen machen beim Lüften denselben Fehler: „Sie kippen die Fenster stundenlang in der Hoffnung auf frische Luft. Dabei bringt das kaum Luftaustausch, kühlt die Wände aus und fördert sogar Schimmel“, so Steinfeldt.

Beim stundenlangen Lüften auf Kipp geht zudem wertvolle Wärme verloren. Daher rät der Energieexperte: „Während des Lüftens die Heizkörperventile schließen, damit die Heizung nicht gegen die Kälte anläuft.“

Also die Fenster zum Lüften nicht kippen, sondern weit öffnen - am besten drei- bis viermal täglich für ein paar Minuten richtig stoßlüften, empfiehlt Steinfeldt - je nach Jahreszeit zwischen fünf und 30 Minuten. „So bleibt die Raumluft frisch und die Heizwärme in den Wänden.“

Tipp: Damit Feuchtigkeit schnell entweichen kann, ist das Stoßlüften besonders nach dem Duschen, Baden oder Kochen sinnvoll.

2. Warmwasserverbrauch reduzieren

Rund 15 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt entfallen allein auf die Warmwasserbereitung – vor allem beim Duschen, Baden, Waschen und Spülen. „Wer hier ansetzt, kann also spürbar Kosten sparen“, so Steinfeldt.

Ein einfacher Schritt ist der Einsatz eines Sparduschkopfs: Er reduziert den Wasserverbrauch beim Duschen um bis zu 50 Prozent, ohne dass man dabei auf Komfort verzichten muss.

Übrigens: Stromkosten lassen sich beim Waschen einsparen, wenn man etwa mit 40 Grad Celsius statt mit 60 Grad Celsius wäscht.

3. Raumtemperatur absenken

Wer seine Heizkosten senken möchte, sollte unbedingt auf die Raumtemperatur achten. „Schon mit einfachen mechanischen Thermostaten lässt sich der Verbrauch kontrollieren“, so Steinfeldt.

Noch effizienter sind programmierbare Modelle: „Sie regeln die Temperatur je nach Tageszeit automatisch und können sogar Heizkurven hinterlegen“, erklärt Steinfeldt. So wird nachts weniger geheizt. Und auch nicht alle Räume müssen gleich warm sein: In der Küche oder im Schlafzimmer reichen meist 18 Grad, während im Wohnzimmer 20 bis 21 Grad ideal sind.

Die meisten Heizkörper sind Steinfeldt zufolge bereits mit mechanischen Thermostaten ausgestattet - wenn nicht, können sowohl Eigentümer als auch Mieter problemlos auf programmierbare Varianten umsteigen. „Mit rund 20 bis 25 Euro pro Stück ist die Investition überschaubar – und sie macht sich durch die eingesparten Heizkosten schnell bezahlt.“

Fazit: „Allein durch die richtige Einstellung der Raumtemperatur und der Heizkurve, das korrekte Stoßlüften bei heruntergedrehter Heizung und einen reduzierten Warmwasserverbrauch lassen sich kurzfristig bis zu zehn Prozent Energie einsparen“, so Energieexperte Alexander Steinfeldt.