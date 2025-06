In einem kleinen Garten ist weniger mehr? Nicht unbedingt. Große Pflanzen sind nämlich alles andere als tabu. Mit diesen Kniffen wirken winzige Gärten geräumiger.

Kaum Platz? Auch ein kleiner Garten lässt sich mit ein paar Tricks in einen Dschungel verwandeln.

Berlin - Wer einen kleinen Garten hat, hat häufig Platzprobleme. Auf üppiges Grün muss man aber trotzdem nicht verzichten.

Doch wie ordnet man die Pflanzen platzsparend an? Das Blumenbüro Holland gibt den Tipp, mit Höhen zu arbeiten. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Ein Wandregal mit kleinen Pflanzen oder essbaren Blumen und Kräutern ist ideal. Für einen sonnigen oder halbschattigen Standort eignet sich auch ein Mini-Gemüsegarten.

Hängetöpfe oder Pflanzgefäße an der Wand oder einem Zaun sorgen mit blühenden Pflanzen für mehr Grün. Auch ein Vordach ist ein guter Platz für einen hängenden Topf.

Ein kleines Stufenbeet bringt mehr Höhenunterschiede und damit mehr Tiefe in den Garten - was ihn wiederum größer aussehen lässt.

An einem Zaun oder einer Mauer können immergrüne Kletterpflanzen wachsen. Alternativ kann man an einer Pergola Pflanzen hochwachsen lassen.

Mut zur Größe und Farbe

Es erscheint logisch, einen kleinen Garten mit vielen kleinen Pflanzen zu füllen. Mut zur großen Pflanze oder gar zu einem Bäumchen haben, zahlt sich aber aus. Dadurch kann der Garten überraschend geräumig wirken.

Je nach Standort kommen unterschiedliche Gewächse infrage:

Sonnig mögen es Pflanzen wie Zitrusbäume, Olivenbäume, Feigenbäume, Strelitzien und Neuseeländer Flachs.

In einem schattigen Garten fühlen sich zum Beispiel japanischer Ahorn und Baumfarn wohl.

Man sollte keinen einzelnen Topf an eine Fassade oder in eine Ecke stellen, sondern lieber mehrere Gewächse nebeneinander gruppieren. Dadurch sieht der Garten sofort sehr grün aus. Dazu die Pflanze einfach mit verschiedenen Begleitpflanzen kombinieren.

Auch die bunten Farben etwa von blühenden Pflanzen kann man sich zunutze machen. Farbenfrohe, auffällige Gewächse kommen am besten in den hinteren Teil des Gartens. Dadurch wird der Blick in die Ferne gelenkt - der Garten wirkt größer.