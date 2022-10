So bringt man bunte Herbstfarben in den Garten

Mit der richtigen Pflanzenwahl holt man sich das herbstliche Farbspiel auch in den Garten. Denn die Auswahl an Gehölzen mit buntem Blätterkleid ist groß und passt auch auf wenige Quadratmeter.

Die Kupfer-Felsenbirne bringt das herbstliche Farbspiel auch in den eigenen Garten.

Bad Honnef - Es ist wieder soweit: Der Herbst glänzt mit seinen orangenen, gelben und roten Blättern und bringt uns große Freude bei so manchem Spaziergang. Das prächtige Farbspiel kann man sich auch in kleinere Gärten holen.

Für sie empfiehlt der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) etwa die Prachtspiere (Spiraea vanhouttei), die zwischen zwei und drei Metern hoch wächst und sich vor ihrem Laubabwurf in einem warmen gelben Blätterkleid zeigt. Auch der Rotholz-Hartriegel (Cornus alba) bringt herbstliche Farbtupfer in kleinere Gärten. Seine Blätter verfärben sich im Herbst leuchtend rot. Im Winter zeigen sich die Zweige des Zierstrauchs dann ebenfalls in der feurigen Farbe.

Herbstfärbung hängt vom Wetter ab

Wer etwas mehr Platz hat, kann beispielsweise Amerikanisches Gelbholz (Cladrastis lutea) pflanzen. Das wird zwischen zehn und 15 Meter hoch - in Ausnahmefällen sogar bis zu 25 Meter - und färbt sich herbstlich gelb. Gut in allen Jahreszeiten macht sich die Kupfer-Felsenbirne (Amelanchier lamarckii). Im Frühjahr beeindruckt sie mit weißen Sternenblüten, im Herbst erstrahlt sie in Gelb-, Orange- und Rottönen.

Der BGL rät, bei der Auswahl von Gehölzen mit intensiven Laubfarben allerdings nicht nur auf das Wuchsverhalten zu achten, sondern auch darauf, dass die Pflanze zum gewünschten Standort und dessen Bodenqualität passt. Bei der richtigen Pflanzenwahl für den eigenen Garten können daher Experten wie Landschaftsgärtner helfen.

Mit einer gleichermaßen bunten Farbpalette vor dem Fenster können Herbstfans allerdings nicht in jedem Jahr rechnen. Denn die Herbstfärbung eines Baumes ist nicht immer gleich stark ausgeprägt. „Ausschlaggebend dafür ist das Wetter“, so Michael Henze vom BGL. Warme und sonnige Tage in Kombination mit kalten Nächten intensivieren das Farbenspiel.