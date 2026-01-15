Manche lesen hier gemütlich, andere wollen möglichst schnell wieder weg vom WC. Doch letzteres könnte sich ändern. Denn die Hersteller locken mit wärmenden Klos, schickem Design und WCs, die leuchten.

Bonn/Rüdersdorf - Sanfte Reinigung, hautfreundliche Trocknung, intuitive Steuerung - und die perfekte Temperatur per Knopfdruck: Um was könnten sich diese vollmundigen Versprechungen wohl drehen? Überraschung, es sind Klos, die ihre Hersteller so oder so ähnlich anpreisen.

Für ein „Alltagserlebnis zum Wohlfühlen“ sollen etwa die Funktionen eines Dusch-WCs von Villeroy & Boch laut Hersteller-Webseite sorgen. Die Badkeramik-Firma Duravit bewirbt Dusch-WC-Modelle auf ihrer Homepage als „wahre Designerstücke“ – mit Gesäßdusche, Sitzheizung, beleuchtetem Innenbecken und anpassbarer Wassertemperatur. Und beim Hersteller Hansgrohe „vereint“ ein Dusch-WC aus dem Sortiment laut Webseite „maximalen Komfort, Design und intuitive Bedienung“. Es bietet etwa UV-Desinfektion des Duschstabs und eine in den Sitz integrierte Geruchsabsaugung.

Gut Ding braucht Weile - auch beim Toilettengang

Smarte Toiletten also. „In Japan und den USA sind sie längst Standard, in Deutschland gibt es sie auch schon seit einigen Jahren“, sagt Trendforscher Frank A. Reinhardt. Hier führten sie aber bisher ein Schattendasein mit einem eher bescheidenen Marktanteil. Dem Kurator der Trendausstellung „Pop up my Bathroom“ auf der Messe ISH in Frankfurt am Main zufolge sind sie nun auch hierzulande „langsam im Kommen“.

Doch was bringt so ein smartes Dusch-WC eigentlich? Der große Unterschied zum normalen WC ist etwa, dass der Popo statt mit Toilettenpapier mit einem Duschstrahl sanft gereinigt wird. Er bewegt sich hin und her, so dass das Wasser an den richtigen Stellen ankommt. Wassertemperatur und Stärke des Strahls lassen sich individuell einstellen. Anschließend wird geföhnt.

Klingt komfortabel, ist aber nur etwas für Leute, die gern auf dem Klo sitzen. „Nutzer sollten bedenken, dass dieses Prozedere seine Zeit braucht“, sagt Gordon Fischer, Inhaber einer Sanitär- und Heizungsfirma in Rüdersdorf, der solche WCs bei seinen Kunden installiert. „Sechs bis sieben Minuten dauert ein Toilettengang mindestens.“ Schön, wenn man dann eine gute Klolektüre parat hat.

Erleichterung für Ältere

Doch nicht nur WC-Leser sind gut aufgehoben auf den modernen Schüsseln. Auch ältere Menschen sollen von den Klos mit smarten Funktionen profitieren. „Viele haben wegen körperlicher Einschränkungen Schwierigkeiten, mit dem Toilettenpapier an ihr Hinterteil zu kommen“, sagt Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS). „Für sie ist die sanfte gründliche Reinigung mit einem warmen Duschstrahl besonders angenehm und erhält ihre Selbstständigkeit beim Toilettengang.“

Und: Es muss auch nicht alles auf einmal sein. Dusch-WCs gibt es oft in einer Klassiker-Variante und mit Komfortausstattung. Die Basis-Variante wartet dann etwa mit klassischer Duschfunktion und Föhn auf. In der Komfortvariante kommen Extras wie Sitzheizung und beleuchtete Innenbecken dazu. Letzteres bewerben Hersteller etwa mit dem erleichterten Auffinden der Toilette bei Nacht. Und neben der Gesäßdusche bietet die mit einem separaten Arm ausgestattete Frontdusche bei WCs eine vor allem für Frauen gut nutzbare zusätzliche Hygienefunktion.

Selbstverständlich lässt sich so ein voll ausgestattetes Dusch-WC auch per App steuern. Technikaffine und gesundheitsbewusste Menschen könnten ihre Freude daran haben, dass die smarten Toiletten sogar Gesundheitsdaten erheben können. „In Japan werden diese Features gern genutzt, in Deutschland ist das allerdings noch nicht so sehr verbreitet“, so Jens J. Wischmann.

Welche Funktionen am Ende für wen infrage kommen, ist eine individuelle Entscheidung. „Wichtig ist das Ausprobieren dieser Toiletten“, sagt der VDS-Geschäftsführer. So findet man am besten heraus, ob man spezielle Ausstattungsvarianten wirklich braucht. Zur Probe aufs Klo gehen? In einigen Sanitärausstellungen sei es ihm zufolge möglich, die intelligenten Toiletten zu testen.

Update fürs klassische WC

Und dann muss natürlich auch die Optik stimmen. Während frühere Modelle noch ziemlich groß und klobig waren und das Badezimmer dominierten, sind die Dusch-WCs heute so groß wie herkömmliche Toiletten. Neue Modelle passen in jedes Bad, auch in kleinere Räume. Sie sind in der Regel kompatibel mit den vorhandenen Anschlüssen. Man muss lediglich daran denken, einen zusätzlichen Stromanschluss dafür einzuplanen. „Die Technik ist zurückhaltend, alles kann per Fernbedienung eingestellt werden“, sagt Jens J. Wischmann.

Brauchen Sie alles nicht? Die Entwicklung des Dusch-WCs hat auch die normalen Toiletten verändert. „Im Zuge dieser Innovationen wurden die spülrandlose Innengeometrie und die Flush-Spülung entwickelt, bei der der gesamte Innenraum bespült wird, ohne zu spritzen“, sagt Trendexperte Frank A. Reinhardt. „Davon profitiert auch das Standard-WC.“ Der Spülrand war immer die Problemzone der Toilette. Darunter konnten sich Schmutz und Kalk sammeln und festsetzen. Aber er wurde gebraucht, um zu verhindern, dass das Wasser beim Spülen über den Rand spritzt. „Bei der spülrandlosen Variante sind der Innenraum des Beckens und die Strömungswege des Wassers nun so optimiert, dass das Wasser im Becken bleibt und es rundum spült“, so Jens J. Wischmann.

Durch den Wegfall des Hohlraums am Innenrand gibt es keine schwer zugänglichen Bereiche mehr, die aufwendig geputzt werden müssen. Spülrandlose WCs verbrauchen zudem weniger Wasser als ältere Modelle. Das ist bei täglich sieben bis zehn Toilettengängen pro Person nicht unerheblich. Standard ist mittlerweile auch in privaten Haushalten die Zwei-Mengen-Spülung, wie man sie aus öffentlichen Toiletten kennt. Hier hat der Klogänger ebenfalls die Wahl: diesmal zwischen einer kleinen und einer großen Menge Wasser.