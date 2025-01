Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Butter am Rand eines Kochtopfs soll das Überkochen von Milch verhindern.

Berlin - Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Die Milch oder das Wasser schäumt vor Hitze über. Statt Kochen ist jetzt erst einmal Putzen angesagt. Gibt es vielleicht einen Trick, wie sich das Überkochen vermeiden lässt?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll Butter das Überkochen verhindern, indem sie am Topfrand wie eine Barriere wirkt - das verspricht zumindest ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Butter-Tipp gegen Überkochen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den oberen Rand eines Kochtopfes vor dem Kochen ringsherum mit einem Stück Butter einschmieren.

Fazit: Der Hack ist leider ein Flop. In unserem Test haben wir es sowohl mit streichzarter als auch mit normaler Butter versucht - die Milch kochte trotz Butterrand über. Dann doch lieber rechtzeitig die Hitze reduzieren.