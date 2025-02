Heizen, Auto fahren, Flugreisen in den Urlaub: Bei all dem wird Kohlenstoffdioxid abgegeben. Der Online-Rechner des Umweltbundesamts liefert konkrete Zahlen zu Ihrer persönlichen CO2-Bilanz.

Dessau-Roßlau - Haben Sie schon mal vom CO2-Fußabdruck gehört? Jede und jeder von uns hat einen, denn wir alle tun Dinge, bei denen Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird - oft überraschend viel. Um im Alltag etwas Gutes für die Umwelt zu tun, kann es helfen, zu wissen, wie groß der eigene Fußabdruck eigentlich ist. Doch wie findet man das heraus?

Das geht ganz einfach - mit dem UBA-CO2-Rechner für Privatpersonen vom Umweltbundesamt. Es gibt drei Werkzeuge:

„Mein CO2-Schnellcheck“

„Meine CO2-Bilanz“

„Mein CO2-Szenario“

Während die ersten beiden dazu dienen, den aktuellen CO2-Wert zu ermitteln, hilft der Dritte dabei, eine Prognose für die Zukunft zu erhalten.

Was in die Rechnung einfließt

Wie der Name verspricht, geht „Mein CO2-Schnellcheck“ am schnellsten. Hier werden die Wohnsituation, die Verkehrsmittelnutzung, die Ernährung und das Einkommen abgefragt. Innerhalb kürzester Zeit erhält man eine grob geschätzte CO2-Bilanz. Wichtig dabei: Es handelt sich nur um die Bilanz, nicht den CO2-Ausstoß. Was man also im Alltag vermeidet, fließt positiv in die Wertung ein.

Während hier der Fokus auf einem raschen Ergebnis liegt, bietet „Meine CO2-Bilanz“ einen deutlich genaueren Wert. Hier werden zwar die gleichen Kategorien abgefragt, aber mit vertiefenden Fragen. So wird beispielsweise nicht nur nach dem Besitz eines Autos gefragt, sondern auch, was für ein Auto es ist, wie alt es ist und wie viel Sprit es verbraucht.

Die Aufschlüsselung am Ende erlaubt einen direkten Vergleich zum Durchschnittsdeutschen. Auch hier werden die Werte in verschiedene Bereiche strukturiert. Somit wird schnell klar, wo die höchste Bilanz zustande kommt.

Planen für die Zukunft

„Mein CO2-Szenario“ nimmt die aktuellen Werte und fragt ab, was man in den nächsten Jahren an Änderungsplänen hat. Die politische Lage und welchen Einfluss diese auf die CO2-Bilanz hat, wird ebenfalls einberechnet.

Der Wert wird dann auf vier verschiedene Zeitebenen kalkuliert: heute, kurzfristig (in 5 Jahren), mittelfristig (in 10 bis 15 Jahren) und für Deutschland 2050, also langfristig.

Und auch für Events kann man die Tools nutzen: Organisiert man eine Veranstaltung, gibt es dafür einen passenden Rechner. Durch Angaben über den Veranstaltungsort, die An- und Abreisewege sowie die Verpflegung für die Gäste ist ein ungefährer CO2-Ausstoß schnell ermittelt.