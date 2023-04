Sie machen sich Sorgen, dass Sie oft vergessen, Ihre Topfpflanzen zu gießen? Das müssen Sie nicht. Denn oft sterben sie genau am Gegenteil.

Blumenerde sollte nicht zu nass und nicht zu trocken sein - auch beim Gießen der Topfpflanze kommt es auf die richtige Dosierung an.

Frankfurt/Main - Todesursache: ertrunken. Die Diagnose trifft auf viele Topfpflanzen zu, die nicht lange in einem Haushalt überleben - auch wenn die Bewohner es grundsätzlich gut mit ihnen meinen.

Einige meinen es nämlich schlicht zu gut mit ihren Pflanzen. Sie gießen sie zu viel und zu häufig. Manchmal liegt es auch am Topf: Hat er entweder kein Abflussloch oder ist das Loch verstopft, kann überschüssiges Wasser nicht ablaufen.

Wurzeln faulen

Sammelt sich Gießwasser im Boden an, verdrängt es die Bodenluft, erläutert der Industrieverband Agrar (IVA). Die Wurzeln werden so um den lebensnotwendigen Sauerstoff gebracht, was sie im schlimmsten Fall ersticken lässt. Die oberirdischen Pflanzenteile bekommen dann weder Wasser noch gelöste Nährstoffe.

Zugleich kann feuchte Erde schimmeln. Überlebt die Pflanze das Stauwasser doch, sollte man sie umtopfen - zumindest, wenn die Erde zu feucht geworden ist und nicht mehr abtrocknen kann.

Den richtigen Blumentopf kaufen

Prävention ist einfach: Blumentöpfe sollten Löcher im Boden haben, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. Oder man schüttet kurz nach dem Gießen das durchgelaufene Wasser ab, das sich im Übertopf staut. Das ist die beste Lösung für Zimmerpflanzen. Der IVA rät außerdem zu einer Drainageschicht aus Tonscherben und Blähton unter der Blumenerde.

Darüber hinaus sollte man die Pflanze nur gießen, wenn sie durstig ist. Das kann man fühlen: Einfach den Finger rund zwei Zentimeter tief in die Blumenerde stecken. Ist die Erde auch dort schon trocken, kann man der Pflanze Wasser geben.