Zum Fressen gerne: Schnecken von Funkien abhalten

Bad Honnef (dpa/tmn) - Was für viele Menschen Pizza, Schnitzel und Schokolade ist, sind für Schnecken Funkien: ihr Leibgericht. Die prächtigen Pflanzen sind bei Gartenbesitzern aber auch gerade wegen ihrer verschieden gemusterten Blätter so bliebt. Ein Dilemma - und meist gewinnen die Schnecken. Sie hinterlassen eine Spur von Löchern in den Blättern.

Es gibt aber Funkien (Hosta), die Schnecken weniger gerne mögen: die Sorten mit sehr festen Blättern. Dazu gehören zum Beispiel 'Halcyon' oder 'June', zu deren Verwendung der Bundesverband Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau jenen Gartenbesitzern rät, die regelmäßig Probleme mit Schnecken haben.