Warum auch im Herbst UV-Schutz wichtig bleibt und wie Sie Ihre Haut mit einfachen Tipps vor Trockenheit und Reizungen schützen können.

Auch im Herbst an UV-Schutz denken: Sonnenschutz bleibt bei Aufenthalten im Freien wichtig.

Berlin - Wenn es draußen kälter wird, leiden viele Menschen unter trockener Haut. Heizungsluft, Wind und niedrigere Temperaturen entziehen ihr Feuchtigkeit. Deshalb kann es sinnvoll sein, die Pflege im Herbst anzupassen. Das Portal „hautsache.de“ gibt Tipps: