Die Silhouette des Brocken in der Abenddämmerung.

Wernigerode - Wie hoch ist der Brocken?“ Die Frage der Frau am Telefon klang inquisitorisch. Glücklicherweise konnte ich wie aus der Pistole geschossen antworten: „1.142 Meter.“

„Richtig. So habe ich das auch in der Schule gelernt. Aber warum hieß es dann neulich in der Volksstimme "1.141 Meter‘? Wie hoch ist er denn nun wirklich?“, hakte die Anruferin nach.

Unterschiedliche Auffassungen über Höhe des Brocken

Die Angaben variieren tatsächlich. Während das Internetportal Harztourist.de für den „Aufstieg auf den 1.142 Meter hohen Brocken“ wirbt, verwendet der Harzer Tourismusverband auf seiner Internetseite dieselbe Höhenangabe wie die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“. Dort heißt es: „Der Brocken ist mit 1.141,2 m ü. NHN der höchste Berg im Mittelgebirge Harz und in ganz Norddeutschland.“

Und der Harzklub, der es am ehesten wissen müsste? Der hatte 2009 auf der von ihm neu herausgegebenen Wanderkarte die Höhe des Brockens mit 1.141,2 Metern angegeben. Wie konnte das geschehen? Die Volksstimme ging dem nach.

„Die Angabe mit 1.141,2 Meter ist korrekt“, erklärte Klaus Kummer, damals Präsident des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation. 1996 hatten die Landesvermesser diese Höhe festgestellt. „Sie betrifft jedoch nicht die Höhe des Berges, sondern die des trigonometrischen Punktes auf der Bergkuppe“, erläuterte Kummer. Das sei die amtliche Höhe, die mit dem Punkt exakt festgelegt und auch in das Satellitensystem eingespeist ist.

Höhe des Brocken im Harz: Felsbrocken sorgt für 1.142 Meter

Die 1.141 Meter standen fortan im Raum – sehr zum Missvergnügen der Harzer. Deshalb griff der damalige Innenminister Manfred Püchel ein Jahr später zu einer List: Er ließ einen Felsbrocken obenauf setzen, an dem eine Tafel in Bronze gegossen die Berghöhe angibt: 1.142 Meter.

Eine salomonische Lösung, denn damit waren und sind beide Angaben richtig, die amtliche topographische Höhe von 1.141,2 Metern wie auch die „touristischen“ 1.142 Meter.

Der Harzklub veröffentlicht übrigens aktuell im Internet ein Höhenprofil des Hexenstieges Osterode–Brocken–Bodetal–Thale mit der Angabe „Brocken 1.142 m“. Belassen wir es dabei!