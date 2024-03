Anmeldung beim Arbeitgeber Elternzeit nach der Geburt: Zwei Jahre Bindungszeitraum

Könnten Eltern zwei Jahre in die Zukunft blicken, wäre vieles einfacher. In puncto Elternzeit müssen sie aber eine Prognose für die nächsten beiden Jahre wagen. Was steckt hinter dem Bindungszeitraum?