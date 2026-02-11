Wenn im Team Misstrauen wächst, leidet nicht nur die Stimmung. Woran Sie - etwa in der Kommunikation - erkennen, dass das Vertrauen kippt, und was Expertin Evelyn Wurster rät.

Nach dem Teammeeting bilden sich sofort Grüppchen, die das Gesagte besprechen? Ein Anzeichen für Misstrauen im Team.

München - Ein gutes Teamklima basiert auf Vertrauen. Doch gerade in stressigen Phasen kann Misstrauen wachsen – oft schleichend. Dann leidet nicht nur die Stimmung, sondern auch Produktivität, Innovationskraft und langfristig sogar die Gesundheit.

Evelyn Wurster, Teamentwicklerin und Beraterin für Führungskräfte, erklärt, welche Warnsignale darauf hindeuten, dass das Vertrauen im Team zu kippen droht. Typisch sind ihr zufolge Situationen wie:

Viele Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt

Nach Meetings bilden sich schnell Grüppchen für inoffizielle Nachbesprechungen, nach dem Motto „Was war das denn gerade?“

„Cover-your-ass“-E-Mails, wie Wurster es nennt: Teammitglieder versuchen, alles ganz genau zu dokumentieren und setzen möglichst viele Ansprechpartner in CC, um sicherzugehen, dass sie alles richtig gemacht haben und ihnen „keiner an Karren fahren kann“

Informationen werden zurückgehalten, weil Teammitglieder nicht wissen, wem sie wirklich trauen können

Vorgesetzte wollen verstärkt Prozesse und Abläufe kontrollieren

Statt ehrlicher Freude über Erfolge anderer überwiegen Neid und Missgunst

Die Kommunikation ist angespannt, der Umgangston wird rauer

Viele haben Angst, Entscheidungen zu treffen oder etwas Falsches zu sagen

Wer diese Signale bemerkt, sollte das Thema möglichst früh ansprechen – am besten anhand konkreter Situationen. Bleibt das Klima dauerhaft belastend, kann es sinnvoll sein, sich Verbündete zu suchen und im Zweifel externe Unterstützung zu holen.