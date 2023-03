In der tschechischen Hauptstadt eröffnet eine neue Bierattraktion, in der Schweiz wird Spielzeug virtuell lebendig. Außerdem gibt es Neues von MSC Cruises.

Pilsner in Prag, erzählende Teddys in Basel, MSC in New York

Prag - Für Liebhaber tschechischen Bieres gibt es bald noch einen Grund mehr, nach Prag zu reisen. Im City Palais am zentral gelegenen Wenzelsplatz eröffnet am 21. April eine neue interaktive Ausstellung namens „The Original Beer Experience“ rund um Pilsner Urquell - die bekannteste Biermarke des Landes. Den Eröffnungstermin hat die tschechische Zentrale für Tourismus, Czech Tourism, auf der Tourismusmesse ITB bekannt gegeben.

In der 90-minütigen Tour geht es um die Geschichte des Biers aus der Stadt Pilsen, das 1842 eine neue Art des Bierbrauens begründete. Man lernt mehr zum Brauprozess und bekommt von Profis gezeigt, wie das Bier perfekt gezapft wird. Zudem kann unpasteurisiertes Pilsner verkostet werden. Preis für die Tour: rund 20 Euro.

In einem Basler Museum wird der Teddybär lebendig

Basel (dpa/tmn) - Im „Spielzeug Welten“-Museum in Basel werden Ausstellungsstücke virtuell lebendig. Ein Teddybär erzählt, wie er entstanden ist, und im Kochtopf einer Puppenstube köchelt plötzlich eine Suppe, wie das Museum beschreibt.

Möglich macht dies Augmented Reality: Das funktioniert so, dass Besucher mit Tablets ausgewählte Objekte filmen, die dann auf den Bildschirmen quasi zum Leben erweckt werden. Das alles ist Teil der Sonderausstellung „Spielen macht Sinn“, die am 18. März startet und bis Ende Oktober läuft.

Hintergrund der Schau ist das 25-jährige Jubiläum des Spielzeugmuseums, das - mit mehr als 2500 Exemplaren - die nach eigenen Angaben umfangreichste Teddybären-Sammlung der Welt besitzt. Für alle bis 16 Jahre ist der Eintritt ins Museum frei, sonst kostet er sieben Franken.

„MSC Meraviglia“ ganzjährig in New York

Berlin (dpa/tmn) - MSC Cruises stationiert dauerhaft ein Schiff in New York. Die „MSC Meraviglia“ wird ab April 2023 ganzjährig ihren Heimathafen in der US-Metropole haben, so eine Sprecherin der Reederei. Von dort aus startet sie zu Kreuzfahrten nach Neuengland und Kanada sowie in die Karibik. Nach jetzigem Stand soll New York mindestens bis Ende 2024 Start- und Zielhafen des Schiffes sein.