Wiederholt kam es durch Powerbanks zu Bränden an Bord von Flugzeugen. Immer mehr Airlines verbieten die Nutzung. Was bei Korean Air nun gilt - und welche Fluggesellschaften noch betroffen sind.

Ab dem 26. Januar dürfen bei Korean Air keine Powerbanks mehr zum Laden von Handys, Laptops, Kameras und Co. an Bord genutzt werden.

Frankfurt am Main - Nachdem bereits der Lufthansa-Konzern für alle seine Airlines die Nutzung von Powerbanks an Bord von Flugzeugen begrenzt hat, gelten ab dem 26. Januar auch bei Korean Air verschärfte Regeln. Gleiches gilt für Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan und Air Seoul.

Auf Flügen der fünf Airlines dürfen zukünftig keine Powerbanks mehr zum Laden von Handys, Laptops, Kameras und Co. verwendet werden, auch das Aufladen der Batterien über das Bordnetz ist untersagt. Mitgeführt werden dürfen sie aber weiterhin. Dabei gelten folgende Regeln:

Ladeanschlüsse müssen mit Isolierband abgeklebt oder die Geräte in einer separaten Tüte oder einem Beutel verstaut werden - so sollen gefährliche Kurzschlüsse verhindert werden.

Powerbanks dürfen ausdrücklich nicht im Gepäckfach transportiert werden, sondern müssen in Reichweite aufbewahrt werden.

Die Batterien dürfen ausschließlich im Handgepäck mitgeführt werden, im Aufgabegepäck haben sie nichts zu suchen.

Pro Person dürfen maximal fünf Batterien mit einer Kapazität von je bis zu 100 Wattstunden mitgeführt werden. Wer mehr mitführen will, muss sich beim Check-in eine Genehmigung von der Airline holen.

Es dürfen pro Person maximal zwei Powerbanks mit einer Kapazität von 100 bis 160 Wattstunden mitgeführt werden. Beide müssen ebenso am Check-in angezeigt und die Mitnahme genehmigt werden.

Batterien mit größeren Kapazitäten dürfen nicht mitgeführt werden.

Ähnliche Regeln gelten für Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Edelweiss und Air Dolomiti von der Lufthansa-Gruppe. Passagiere sollten sich vor der Reise über die jeweiligen Bestimmungen der einzelnen Airlines erkundigen. Informationen dazu finden sich auf den Webseiten in der Regel bei den Gepäckbestimmungen.

Welche Kapazität die eigene Powerbank hat, verrät der Blick auf das Typenschild auf der Rückseite.