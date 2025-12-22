Wer sich beim Urlaub nicht auf ein bestimmtes Datum festlegt, kann richtig sparen: Schon ein Flug am Dienstag statt Samstag kann einen Unterschied machen. Was ein Reiseprofi rät.

Obertrubach - Bei der Urlaubsbuchung kann sich Flexibilität beim Reisedatum und Abflughafen bezahlt machen und den Preis drücken. Der Grund liege in der Auslastung von Sitzplätzen in den Flugzeugen und Hotelzimmern, die je nach Zeitraum auch in der Urlaubshochsaison variieren können, sagt Reisevertriebsexperte Ömer Karaca.

Wer flexibel ist, könnte bei seiner Sommerurlaubssuche zum Beispiel einen Zeitraum von drei Wochen festlegen (frühester Abflug am ersten Tag, spätester Rückflug am letzten Tag), innerhalb von dem man nur eine Woche wegfliegen will. „Dann sehen sie teilweise extreme Preisunterschiede“, sagt der Geschäftsführer des Reisebüro-Dienstleisters Schmetterling International.

Dienstag statt Samstag fliegen? Spart womöglich Geld

Manchmal sind es schon kleinere Justierungen, die Geld sparen. „Fliegt man Dienstag statt Samstag, kostet das Hotelzimmer womöglich 50 Euro weniger pro Nacht“, sagt Karaca. Ein guter Rat ist auch, bewusst nach Abflügen von Flughäfen zu suchen, in deren Bundesländern zu dem Zeitpunkt keine Ferien sind. Teils sind die fast gleichen Reisen dann erheblich günstiger als von Abflughäfen in Bundesländern mit Ferien.

Zusammengefasst: Es lohnt sich also, während der Urlaubssuche bei Reisedaten und Abflughäfen verschiedene Varianten zu probieren, wenn man nicht festgelegt ist. Auch Reisebüros seien stark darin, solche Sparpotenziale in ihren Buchungssystemen zu finden, sagt Karaca.