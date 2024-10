Am Flughafen muss man immer wieder den Pass vorzeigen. Der Changi Airport in Singapur zeigt, dass das auch anders geht.

Fliegen ohne Passkontrolle: In Singapur ist es möglich

Am Changi Airport können Reisende ihre Pässe dank Gesichtserkennung häufiger in der Tasche lassen und schneller durch die Kontrolle gelangen.

Singapur - Am Flughafen ist es oft schon stressig genug. Da nervt es besonders, immer wieder nach Reisepass oder Ausweis zu kramen, um ihn bei Kontrollen vorzuzeigen. Der Changi Airport in Singapur hat eine Lösung für das Problem gefunden, von der auch Touristen profitieren können - zumindest teilweise.

Wie die Immigration and Checkpoints Authority (ICA) nun mitgeteilt hat, ist es seit 30. September an allen vier Terminals des Flughafens möglich, ohne Vorzeigen des Passes zu reisen. Stattdessen werden Reisende durch Augen- und Gesichtserkennung identifiziert, so die ICA.

Zunächst ist es allerdings nur für Einwohnerinnen und Einwohner Singapurs möglich, komplett ohne Pass ein- und auszureisen. Touristen und Durchreisende aus anderen Ländern brauchen für die Einreise noch immer ihre Ausweisdokumente. Reisende aus Deutschland etwa benötigen einen Reisepass.

Bei der Ausreise hingegen kann jeder die Vorzüge des passlosen Reisens genießen. Hierzu muss man einfach nur seine „SG Arrival Card“ mindestens drei Tage vor der Ankunft einreichen, und sich dann vor Ort scannen lassen.

„Smart Gates“ beschleunigen den Prozess

Die durchschnittliche Kontrolldauer sei um 60 Prozent gesunken, so die ICA. Statt im Schnitt einst 25 Sekunden dauere die Passkontrolle nun nur noch 10 Sekunden.

Während Singapur nach eigenen Angaben der erste Flughafen ist, der das Konzept vollständig einsetzt, so ist er nicht der einzige mit passlosen Kontrollen. In Dubai sind die meisten Gates auch schon sogenannte „Smart Gates“. Fachleute gehen davon aus, dass es zukünftig an immer mehr Airports solche kontaktlosen Kontrollpunkte geben wird.

Wichtig: Auch wenn man den Pass am „Smart Gate“ nicht notwendigerweise braucht, sollte man ihn trotzdem immer griffbereit haben - denn es kann stets sein, dass Grenzbeamte einen prüfenden Blick darauf werfen wollen.

In Deutschland gibt es „EasyPASS“

In Deutschland gibt es zwar noch keine Ein- und Ausreise ganz ohne Pass, aber mit „EasyPASS“ an einigen Airports Schleusensysteme ohne eine händische Kontrolle. Wer einen elektronischen Reisepass hat, kann diesen dort einscannen und muss dann einfach nur noch kurz in die Kamera schauen. Schon ist man durch die Kontrolle durch, wie es etwa auf der Website des Hauptstadtflughafens BER heißt.

Auch hier gilt: Beamte können Reisende dennoch für eine manuelle Kontrolle zur Seite winken. Inzwischen sind es nach Angaben der Bundespolizei acht deutsche Flughäfen, die „EasyPASS“ anbieten: Neben dem BER sind das Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt am Main, Stuttgart und München.